Недосеков победи Тамбери за европейското злато в скока на височина

Максим Недосеков и Джанмарко Тамбери предложиха поредно зрелище в сектора за скок на височина през сезона. По-стабилен днес обаче беше атлетът от Беларус, който спечели европейската титла в Торун с най-добър резултат в света за сезона от 2.37 метра. Това е нов национален рекорд и лично постижение за 23-годишния Недосеков, който е втори от континенталния форум на открито в Берлин през 2018 г. Head-to-head competition at its very finest!



Thank you for the wonderful competition! #Torun2021 pic.twitter.com/FwndqK4wLO — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021 Златният европейски медалист от Глазгоу 2019 Джанмарко Тамбери този път остана втори с изравнен личен рекорд за сезона от 2.35 метра. Италианецът е и световен шампион под покрив от Портланд 2016. Златният европейски медалист от Глазгоу 2019 Джанмарко Тамбери този път остана втори с изравнен личен рекорд за сезона от 2.35 метра. Италианецът е и световен шампион под покрив от Портланд 2016. Are you not entertained?



This men's high jump is thrilling! #Torun2021 pic.twitter.com/AvGZYrjOd0 — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021 Континенталният първенец за юноши до 20 години Томас Кармой (Белгия) заслужи бронза с 2.26 метра и взе първо отличие от голямо състезание при мъжете. Континенталният първенец за юноши до 20 години Томас Кармой (Белгия) заслужи бронза с 2.26 метра и взе първо отличие от голямо състезание при мъжете. Българският представител в дисциплината Тихомир Иванов отпадна в квалификациите с 2.16 метра и завърши на девето място в крайното класиране.

