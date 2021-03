Испания Обиденият Куртоа: В Испания ме ценят повече, отколкото в Белгия 07 март 2021 | 14:55 - Обновена Прочетена 923 0



“Искам да дам своето честно мнение, без да изглеждам като жертва, нека да е ясно. Когато прекарах три фантастични години в Courtois: "It seems that continuing to play at a high level at the biggest club in the world is no longer worth the effort." — Real Madrid Info ³ (@RMadridInfo) March 6, 2021 Мога да разбера това, че

Courtois: "In 2020 I won the Supercopa [de Espana] with a decisive save in the penalty shootout. And then I read from analysts: 'Courtois deserves the Belgian of the Year trophy less than [Romelu] Lukaku, because he was always with the NT while Courtois withdrew a few times...' — Real Madrid Info ³ (@RMadridInfo) March 6, 2021 След това прочетох написаното от анализаторите: “Лукаку заслужава наградата за Най-добър играч повече от Куртоа, защото той винаги беше на разположение на националния тим, докато вратарят на няколко пъти го нямаше”. Не пътувах за гостуването на Дания през септември, защото тъкмо се бях върнал от почивка и реших, че ми е нужна добра подготовка. Такъв мач нямаше да ми помогне. Това може да изглежда егоистично, но Роберто Мартинес също иска неговия вратар да се чувства добре и готов за Европейското първенство, нали така? През октомври отново не играх за националния отбор, но тогава бях контузен. Просто не можех да дойда и да помогна на тима. Ако правят своите оценки на базата на това, съжалявам, но мисля, че това е смешна гледна точка. Когато допуснах грешката в домакинския ни двубой срещу Дания, изглеждаше като че ли това да е било единственото нещо, което Куртоа е направил през 2020-а”, заяви стражът пред HLN. Вратарят на Реал Мадрид и националния отбор на Белгия Тибо Куртоа изрази възмущението си от начина, по който неговото представяне се възприема в страната му. Според самия играч в Испания го ценят повече, отколкото в собствената му родина.“Искам да дам своето честно мнение, без да изглеждам като жертва, нека да е ясно. Когато прекарах три фантастични години в Атлетико Мадрид , получавах похвали от цяла Белгия. Станах Спортист на годината и мисля, че това беше правилно. Сега обаче имам усещането, че всичко, което правя, се счита за нещо нормално. Представянето ми срещу Валядолид (когато опази мрежата си суха за победа с 1:0 - б.р.) прикова вниманието само на вашия вестник, останалите се преструваха, че не съществувам. Изглежда сякаш вече не си струва да поддържаш високо ниво в най-големия клуб в света.Мога да разбера това, че Ромелу Лукаку получи наградата за Най-добър белгийски играч в чужбина. Той заслужи този приз, казах му го лично. Аз обаче също го заслужавах. Фактът, че дори не бях номиниран за Спортист на годината, а други футболисти бяха, е смехотворен. Друга тема е това, че Ваут ван Арт беше единственият, който заслужаваше тази награда. Затова си мисля: “Какво толкова гледате?” Аз наистина чувствам, че в Испания или дори в другите държави ме ценят повече, отколкото в Белгия. Мисля, че това е просто жалко особено когато знаете през какво преминах в Реал Мадрид. Тук преживях цунами. През 2020-а обаче спечелих Суперкупата на Испания с решаващо спасяване при дузпите и имах заслугата за титлата на страната.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

