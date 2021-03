Влъхова с емоционална победа в домашния си гигантски слалом от СК по ски

Петра Влъхова (Словакия) триумфира в гигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини, който се проведе в словашкия зимен център Ясна.

Феноменална Шифрин поведе след първия манш на гигантския слалом в Ясна

Словачката бе втора след сутрешния първи манш, след което направи едно сигурно спускане във втория. Въпреки това, тя изпревари първата след първия манш Микаела Шифрин (САЩ), след няколко дребни грешки на американката по трасето. Трикратната носителка на големия кристален глобус даде едва 11-то време във второто минаване на трасето по „Лукова 2“, с което се смъкна на трето място в днешното състезание. Пред нея, освен Влъхова се нареди и най-бързата във втория манш Алис Робинсън (Нова Зеландия), която завърши на 0.16 зад победителката и се придвижи с пета места напред спрямо класирането си след първия манш.

С днешната си победа, Влъхова направи много сериозна стъпка в битката за големия кристален глобус, където стопи аванса на Лара Гут-Бехрами (Швейцария) на само 36 точки, шест старта преди края. Три от тези шест надпревари обаче са в дисциплината слалом, където словачката има много сериозно предимство спрямо швейцарката. Световната шампионка в гигантския слалом Гут-Бехрами днес завърши едва девета, с което загуби цели 71 точки спрямо Влъхова. Швейцарката загуби шансове за челно класиране още преди средата на първия манш, след като допусна много сериозна грешка и зае 14-то място след първото спускане.

