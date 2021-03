Невероятна Екхоф записа 10-та победа за сезона в СК по биатлон

Тирил Екхоф (Норвегия) записа своята десета индивидуална победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон, след като триумфира и в женското преследване на 10 километра в Нове Место на Мораве (Чехия).

Световната шампионка в дисциплината от първенството в Поклюка (Словения) миналия месец, потегли първа по дистанцията след успеха си във вчерашния спринт и нито за миг на изпусна водачеството. Норвежката премина 10-те километра за общо 27:28.0 минути, като допусна три грешки при своите четири стрелби. Въпреки тях, тя завърши на 24.0 секунди пред Денизе Херман (Германия), която допусна две грешки по-малко.

Трета днес се класира Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия), която подобно на своата сънародничка направи три наказателни обиколки. Норвежката се пребори за подиума с шведката Лин Першон по последните два километра, като разликата между двете на финала бе само една секунда.

С днешната си победа, която е нейна пета в дисциплината през сезона, Екфох си гарантира и малкия кристален глобус за сезона. Въпреки че нейната преднина е по-малко от 120 точки, колкото е максимумът при оставащи два старта, през тази година и в класиранията за малките глобуси ще бъдат вадени най-лошите резултати на състезателите. В преследването, където са предвидени осем надпревари ще бъдат премахнати два резултата, така с пет победи и едно 17-то място Екфох печели малкия глобус предсрочно.

В борбата за големия глобус, Екхоф отново е първа, като с актив от 923 точки, тя води 80 пред Рьозеланд, докато трета с пасив от 125 е 13-та от днес Хана Йоберг (Швеция). Програмата на Световната купа при дамите продължава идната седмица отново в Нове Место на Мораве със стартове в дисциплините спринт и преследване. Освен тях, чешкият зимен център ще приеме и надпревари в смесените щафети. Първото състезание от втория уикенд в Чехия при дамите ще бъде в дисциплината спринт в петък от 18:30 часа българско време.