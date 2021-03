НБА Майкъл Джордан е впечатлен от изгряващата звезда на Шарлът 07 март 2021 | 13:50 Прочетена 296 0



LaMelo Ball’s last 5 games:



30 PTS - 6 REB - 8 AST

24 PTS - 4 REB - 12 AST

22 PTS - 7 REB - 6 AST

20 PTS - 4 REB - 8 AST

21 PTS - 7 REB - 4 AST



Give him his respect. pic.twitter.com/yNOOC1SW68 — NBA Central (@TheNBACentral) March 2, 2021 Една от причините за това ЛаМело да бъде селектиран именно от Шарлът се казва Майкъл Джордан. Легендарният бивш баскетболист, който е собственик на отбора от Северна Каролина, бе впечатлен от качествата на младия талант преди Драфта през миналия ноември. Сега, няколко месеца по-късно, Ем Джей излезе с коментар относно приспособяването на ЛаМело към играта в НБА.

Michael Jordan on LaMelo Ball: "He has exceeded our expectations." — Legion Hoops (@LegionHoops) March 5, 2021 19-годишният гард на Шарлът Хорнетс ЛаМело Бол се превърна в един от основните играчи на "стършелите" за максимално кратко време. Новобранецът, който бе избран с избор №3 в Драфт 2020, записва средно по 15.8 точки, 6.0 борби и 6.3 асистенции в първата си година в НБА. "Никой не смяташе, че Мело би се приспособил към динамиката на играта в НБА толкова бързо. Той надминава очакванията ни до този момент", заяви Джордан в имейл, изпратен до "Associated Press".



