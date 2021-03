Дий Бост с блестящи изяви при победа на Монако

Американецът с български паспорт Дий Бост реализира 23 точки при успеха на Монако срещу По-Ортез със 102:95 след продължение в среща от 23-ия кръг на френското първенство.

Плеймейкърът на участника в Еврокъп добави към статистиката си 4 борби, 6 асистенции и 1 открадната топка за 37 минути на паркета като титуляр.

Les meilleurs marqueurs de la #RocaTeam :



Dee Bost : 23 points (dont 5 3-pts), 6 passes décisives et 4 rebonds

Marcos Knight : 18 points (100% à 3-pts), 28 d’évaluation et 4 interceptions

Abdoulaye N’doye : 15 points, 2 rebonds

@ThiasLsf : 12 points et 6 rebonds pic.twitter.com/CeJNMR8Xa2