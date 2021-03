Зимни спортове Одермат отложи коронясването на Крихмаир с победа в Супер-Г в Заалбах 07 март 2021 | 13:13 - Обновена Прочетена 185 0



Марко Одермат записа своята втора победа от началото на сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини, след като триумфира в супергигантския слалом в Заалбах-Хинтерглем (Австрия). По този начин швейцарецът не позволи на световния шампион в дисциплината от първенството в Кортина д‘Ампецо миналия месец Винсент Крихмаир (Австрия) да си осигури предсрочно малкия кристален глобус в дисциплината. WOW!! Was für eine Vorstellung von Marco #Odermatt in @saalbach! Der Nidwaldner gewinnt mit einer fantastischen Fahrt den vorletzten Super-G der Saison und feiert seinen 3. Weltcup-Triumph! #swissskiteam #fisalpine #weltcupsieg pic.twitter.com/PS2rL5wRnr — SwissSkiTeam (@swissskiteam) March 7, 2021 Австриецът днес остана на трета позиция, с изоставане от 0.81 секунди, като по този начин разликата между двамата в класирането за малката световна купа е 83 точки кръг преди края на кампанията. Двамата са единствените претенденти за глобуса през този сезон, тъй като третият в класирането за дисциплината Матиас Майер (Австрия) изостава на 125 пункта от своя сънародник след седмото си място днес. А само 19 стотни не позволиха на Крихмаир да бъде коронясан още днес, след като точно толкова бе разликата между него и класиралият се на изненадваща втора позиция Матьо Байле (Франция). This course in Saalbach is causing serious problems



How has Matthias Mayer stayed on his skis? pic.twitter.com/nz3HxdMaLc — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 7, 2021 Освен, че запази интригата в битката за малкия глобус жива, Одермат стори това и в тази за големия глобус, след като с победата си днес, той стопи изоставането си спрямо Алекси Пентюро (Франция) на 81 точки, при оставащи шест състезания да края на годината. Французинът днес завърши на едва 15-та позиция, след като даде време с 2.10 секунди по-слабо от това на швейцареца, който е втори в генералното класиране. Трети в битката за големи глобус с изоставане от 332 пункта спрямо Пентюро е Марко Шварц (Австрия), който не участва в днешния старт. Програмата на Световната купа при мъжете продължава идната седмица с гигантски слалом и слалом в Кранска гора (Словения). Седмица по-късно ще бъде сложен край на сезона с финалите в Ленцерхдайде (Швейцария), където ще се реши и битката за малкия кристален глобус в дисциплината супергигантски слалом.

