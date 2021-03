Роси: Първите ми обиколки с Petronas бяха странни (видео)

Деветкратният световен шампион по мотоциклетизъм на писта Валентино Роси опреди своите първи обиколки с мотоциклет на Petronas Yamaha SRT като „странни“.

Доктора се присъедини към сателитния отбор на Yamaha след като прекара общо 15 от последни 17 години в заводския екип на японския производител. Те бяха разделени от двугодишен престой в Ducati през 2011 и 2012. Италианец, бе принуден да премине в Petronas Yamaha SRT, след като от Yamaha избраха да привлекат в своя заводски състав младият френски талант Фабио Куартараро. Роси обаче продължава да се ползва с пълна подкрепа от фабриката на Yamaha.

Вчера той направи своите първи обиколки с мотор на Petronas Yamaha SRT по време на първия ден от предсезонните тестове на пистата „Лусайл“ в Катар, където ще се проведат и първите два състезателни уикенда за сезон 2021 в MotoGP. Доктора направи 54 обиколки на 5.4-километровото трасе, като с време от 1:55.584 той остана 14-ти в класирането през вчерашния ден.

First look at 'The Doctor' on track in 2021!



