Феноменална Шифрин поведе след първия манш на гигантския слалом в Ясна

С ново феноменално спускане американката Микаела Шифрин излезе начело след първия манш на гигантския слалом валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Ясна (Словакия). Awwww yeah, this girl is on !! @MikaelaShiffrin leads over rival and hometown hero Petra Vlhova by .16 after first run at @fisalpine #worldcupjasna.



Can she the weekend on Petra’s home hill?! We will see!! pic.twitter.com/suFZwy3aDa — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) March 7, 2021 Шифрин мина втора по трасета, като направи едно много солидно и добре изградено от тактическа гледна точка каране, благодарение на което си осигури аванс от 0.16 секунди пред Петра Влъхова (Словакия) пред втория манш. Представителката на домакините имаше преднина от 0.02 спрямо американката на последната междинна контрола, но невероятното минаване в последната част от страна на Шифрин осигури преднината след първия манш. YES NINA!! Nina O’Brien skis a beautiful run and rockets from bib 19 to 4!! LET’S GO!! #worldcupjasna — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) March 7, 2021 Добрата новина за словачката е задното класиране на световната шампионка в дисциплината и нейна основна конкурентка за големия кристален глобус в края на сезона Лара Гут-Бехрами. Швейцарката бе с първи стартов номер, но още в горната част на „Лукова 2“ допусна много сериозна грешка и записа … време с пасив от 1.78 секунди спрямо Шифрин. Marta supera Federica! #EurosportSCI | #FISAlpine | #Jasna pic.twitter.com/A85p6dRVLC — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 7, 2021 А в челото след първото спускане днес, изненадващо място намериха полякинята Марина Гасеница-Даниел, която даде трето време с изоставане от 0.44 секунди спрямо водачката и Нина О‘Брайън (САЩ), която с 19-ти стартов номер даде четвърти резултата с пасив от 0.49 от своята сънародничка. Точна за О‘Брайън се нареди Марта Басино (Италия), която днес може да си осигури малкия кристален глобус в дисциплината. Основната преследвачка на Басино в битката за малкия кристал Теса Уорли (Франция), която изостава със 124 точки спрямо италианката преди днешния старт, е осма след първия манш, с пасив от 0.48 секунди спрямо Басино, която пък е на 0.84 зад Шифрин. Вторият манш на предпоследния за сезона гигантски слалом е предвиден за 13:30 часа българско време. Състезателката с най-заден стартов номер, която си заслужи право на участие в него е италианката Лаура Пировано, която се спусна 56-та и даде 28-мо време. В стартовия списък днес бяха записани общо 58 състезателки, като от тях 13 не стигнаха до финала. Две от незавършилите, дори и не стартираха състезанието.

