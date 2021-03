Зимни спортове Вратарят на Рейнджърс Александър Георгиев с асистенция за победа над Ню Джърси 07 март 2021 | 09:11 - Обновена Прочетена 167 0



Руският страж с български корени е първият вратар на Рейнджърс след легендарния Хенрик Лундквист, който записва асистенция за тима.



Пасът на Георгиев бе за първия гол, с който Адам Фокс откри резултата във втората минута.

Александър Георгиев игра на мястото контузения Игор Шестьоркин и се отличи с 24 спасявания.

View this post on Instagram A post shared by New York Rangers (@nyrangers) Райън Стрьом вкара две попадения за Рейнджърс, а другите голове за успеха отбелязаха Кевин Рууни, Либор Хайек и Филип Хитил.



Другият тим от Ню Йорк - Айлендърс, също се поздрави с убедителна победа след 5:2 над Бъфало.

Матю Барзал и Скот Мейфийлд се отличиха с по гол и асистенция за четвъртата поредна победа на Айлендърс и пета поредна през сезона срещу този съперник.



Лидерът в редовния сезон Торонто претърпя загуба с 2:4 от Ванкувър в канадското дерби тази нощ.

Ванквър губеше с 1:2 след първите две части, но Бо Хорват и Джей Ти Милър вкара два бързи гола в рамките на 42 секунди в последната третина, а след това се разписа и Нилс Хьогландер и донесоха успеха на Ванкувър.



Анахайм прекъсна серия от девет мача без победа след успех над Колорадо с 5:4 след продължение. Райън Гецлаф вкара победния гол при числено превъзходство в 1:59 минута на продължението.

Трой Тери вкара два гола, а Рикард Ракел добави гол и две асистенции за първата победа на "патоците" от 11 февруари.



Вратарят Райън Милър спаси 29 удара за 389-а победа в кариерата си, с което се изравни на 14-о място с Доминик Хашек в историята на НХЛ.

Флорида спечели втора поредна победа след 6:2 над Нешвил. Ноел Ачари

реализира третия хеттрик в кариерата си за успеха на Пантерс.



Монреал разгроми Уинипег със 7:1. Брендън Галахър вкара гола за канадците, които изковаха победата във втората третина, в която паднаха четири от головете.



Лос Анджелис направи пълен обрат от 0:3 до 4:3 срещу Сейнт Луис. "Кралете" губеха с три гола след първата третина, но с два гола и асистенция на Анже Копитар и попадение на Мат Лаф изравниха и пратиха мача в продължение. Там Адриан Кемпе реализира победното попадение за Лос Анджелис.

