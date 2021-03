Най-новото откритие на Барселона: Ще занеса този спомен в гроба си

Младият талант на Барселона Илаиш Мориба изрази огромната си радост от своя дебютен гол за клуба, който той отбеляза за победата с 2:0 при гостуването на Осасуна.

"Все още не мога да повярвам. Лионел Меси ми даде пас, а аз дори не знам как овладях топката и шутирах с левия крак. Слава богу, тя влезе. Това никога не се забравя, ще занеса този спомен в гроба си. Посвещавам гола на родителите ми. Още от първия мач Роналд Куман ми каза да търся вратата и аз го правя. Винаги си мечтая да бележа. Започнах да играя футбол, защото ми харесваше да вкарвам, иначе щях да стана вратар. Хубавото е, че има голяма конкуренция и това се вижда на тренировките. Няма значение дали сме млади, или не. Трябва да се учим от по-възрастните, които много ни помагат. Меси винаги ми казва да стрелям.

Ilaix: "Are we still capable of winning the league? At Barça we never give up, it's the DNA they teach us at the club. I was very lucky to have been able to train at La Masia, I’ve learned everything here” #FCB