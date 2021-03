Изненадваща европейска шампионка в овчарския скок, два бронзови медала

Европейската шампионка за девойки под 23 години в овчарския скок Анджелика Мозер изненадващо спечели титлата при жените на континенталния форум по лека атлетика в полския град Торун. Швейцарката си осигури златния медал с личен резултат от 5.75 метра.

A huge performance when it really counts!



Angelica Moser cleared a lifetime best of 4.75m to clinch gold in the pole vault in #Torun2021. pic.twitter.com/ax8Wc5hxj7