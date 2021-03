Лека атлетика Бек-Романчук нанесе кинжален удар на световната шампионка Михамбо за евротитлата в скока на дължина 06 март 2021 | 23:01 Прочетена 56 0



Световната и европейска сребърна медалистка в скока на дължина на открито Марина Бек-Романчук за първи път стигна до голяма титла, след като спечели златото в Торун с най-добър резултат в света за сезона от 6.92 метра. Украинката, която беше бронзова медалистка в Глазгоу преди две години, нанесе своя решителен удар в последния си шести опит. До него тя беше на втора позиция с 6.86 метра след световната шампионка на открито Малайка Михамбо. Носителката и на европейско злато на открито от Берлин 2018 Михамбо трябваше да се задоволи със среброто с 6.88 метра, след като не успя да отвърне на удара на украинката в своя последен опит в състезанието. Хади Саня от Швеция се окичи с бронза с 6.75 метра. Новата световна рекордьорка за девойки под 20 години и водачка в световната ранглиста за сезона при жените до днес с 6.91 м Лариса Япикино (Италия) се нареди пета с 6.59 м. How good was the women's long jump final in #Torun2021?



Maryna Bekh-Romanchuk produced a world lead of 6.92m in the final round to defeat Malaika Mihambo with 6.88m! pic.twitter.com/dRM7uwm3MI — European Athletics (@EuroAthletics) March 6, 2021 "Беше перфектна вечер. Много съм щастлива, това е първият ми златен медал. Не можех да си представя по-добро състезание. Преди последния си опит бях много фокусирана, знаех, че съм подготвена добре за краткия зимен сезон. Постигнах фантастичен резултат. Наистина ми харесва да се състезавам в Торун. Миналата година тук постигнах личния си рекорд, днес съм европейска шампионка с нов личен рекорд – отново в Торун. Ще се върна тук следващата година със сигурност", сподели изключително развълнуваната украинка след първия си златен медал на голям форум. "Беше перфектна вечер. Много съм щастлива, това е първият ми златен медал. Не можех да си представя по-добро състезание. Преди последния си опит бях много фокусирана, знаех, че съм подготвена добре за краткия зимен сезон. Постигнах фантастичен резултат. Наистина ми харесва да се състезавам в Торун. Миналата година тук постигнах личния си рекорд, днес съм европейска шампионка с нов личен рекорд – отново в Торун. Ще се върна тук следващата година със сигурност", сподели изключително развълнуваната украинка след първия си златен медал на голям форум. Never give up!



Maryna Bekh-Romanchuk's record in major long jump competitions.



2013 European U20s

2015 European U23s

2018 Europeans

2019 European Indoors

2019 World Champs

2021 European Indoors#Torun2021 pic.twitter.com/cP8XWrZKSV — European Athletics (@EuroAthletics) March 6, 2021 "Беше вълнуващо състезание до края. Жалко, че не можах да се противопоставя в последния опит. По време на тренировка трябва да подобря засилването си, за да се чувствам по-добре. Днес това беше достатъчно само за сребро. Останалите се справиха наистина добре. Беше добро състезание. Днес със сигурност засилването беше по-добре от вчера, но все още твърде далеч от дъската. Заминаването ми за Америка, за да тренирам при Карл Люис, беше отложено за след Олимпийските игри. Целта за лятото е да подобря засилването си и да вляза в добра форма, за да го покажа" каза сребърната медалистка и световна и европейска шампионка на открито Михамбо. "Беше вълнуващо състезание до края. Жалко, че не можах да се противопоставя в последния опит. По време на тренировка трябва да подобря засилването си, за да се чувствам по-добре. Днес това беше достатъчно само за сребро. Останалите се справиха наистина добре. Беше добро състезание. Днес със сигурност засилването беше по-добре от вчера, но все още твърде далеч от дъската. Заминаването ми за Америка, за да тренирам при Карл Люис, беше отложено за след Олимпийските игри. Целта за лятото е да подобря засилването си и да вляза в добра форма, за да го покажа" каза сребърната медалистка и световна и европейска шампионка на открито Михамбо.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

