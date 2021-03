Лека атлетика Джейкъбс отвя конкуренцията за европейската титла на 60 метра 06 март 2021 | 22:33 - Обновена Прочетена 136 0



Ламонт Марсел Джейкъбс (Италия) спечели титлата в спринта на 60 метра на Европейското първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун. Роденият в САЩ атлет (от майка италианка, който се мести в Италия още като дете) триумфира убедително на финала с най-добър резултат в света за сезона от 6.47 секунди. Това е и изравнено четвърто най-добро време в Европа в историята в бягането на 60 метра в зала. Втори с 6.60 секунди финишира Кевин Кранц от Германия, а трети с 6.61 секунди завърши защитаващият титлата си Ян Волко (Словакия), който този път трябваше да се задоволи с бронза. Lamont Marcell Jacobs moves to equal fourth on the European indoor all-time 60m list with 6.47 in #Torun2021! pic.twitter.com/lsoIL7jSKF — European Athletics (@EuroAthletics) March 6, 2021 “Невероятно е, мечтата се сбъдна! В тренировките бях много бърз, но не очаквах да бягам 6.47 сек. Това е нов личен рекорд, нов национален рекорд, просто съм в шок. Сега ще работя здраво за летния сезон, но работата, която свърших за 60 метра, е добра за 100 м и за щафетата”, каза развълнуваният европейски шампион на 60 метра след финала. 6.47!



