Лека атлетика Безапелационна Фемке Бол с пети пореден рекорд и европейско злато на 400 метра 06 март 2021 | 22:12 - Обновена Прочетена 254 0



копирано

Eвропейската шампионка за девойки под 20 години в бягането на 400 метра с препятствия Фемке Бол спечели континенталната титла при жените на 400 метра в зала. На Европейското първенство в Торун тя триумфира по безапелационен начин с 50.63 секунди – най-добър резултат в Европа за сезона. Това беше и пети национален рекорд на Нидерландия за Бол тази зима. Европейската шампионка на 400 метра на открито от Берлин 2018 и надежда на домакините за медал Жустина Свиети-Ерсетик спечели среброто с 51.41 секунди. Британката Джоди Уилямс пък се пребори за бронза с лично постижение то 51.73 секунди. Femke Bol. Five 400m races in 2021, five Dutch records.



50.96 Vienna

50.81 Metz

50.66 Torun

50.64 Dutch Champs

50.63 Euro Indoor Champs#Torun2021 pic.twitter.com/56y0LIXdAL — European Athletics (@EuroAthletics) March 6, 2021 "Беше лудо. Толкова много промени в последната година и половина, откакто станах европейска шампионка за девойки. Ако бягам като опитен състезател, това е, защото получавам добри съвети от треньора си и от по-опитните си колеги. Доволна съм от изпълнението на бягането. Исках да тръгна по-бързо от предишните бягания, защото знаех, че има бързо тръгващи състезателки и не исках да изоставам твърде много. Те бяха пред мен след 200 метра, но в края работих здраво. Взех златния медал с личен рекорд. Много съм щастлива, разбира се, емоционално е", каза след златото младата Фемке Бол.

Femke Bol crowns her breakthrough indoor season with 400m gold in #Torun2021.



And she will be back in action tomorrow evening in the 4x400m relay! pic.twitter.com/pCckCuYo9p — European Athletics (@EuroAthletics) March 6, 2021 "Беше лудо. Толкова много промени в последната година и половина, откакто станах европейска шампионка за девойки. Ако бягам като опитен състезател, това е, защото получавам добри съвети от треньора си и от по-опитните си колеги. Доволна съм от изпълнението на бягането. Исках да тръгна по-бързо от предишните бягания, защото знаех, че има бързо тръгващи състезателки и не исках да изоставам твърде много. Те бяха пред мен след 200 метра, но в края работих здраво. Взех златния медал с личен рекорд. Много съм щастлива, разбира се, емоционално е", каза след златото младата Фемке Бол.

Още по темата

0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 254

1