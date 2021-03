Оскар Хусийос стъпи на европейския връх в бягането на 400 метра

Оскар Хусийос спечели европейската титла на 400 метра при мъжете на първенството на Стария континент по лека атлетика в зала в Торун. Сребърният медалист от Глазгоу преди две години стигна до успеха с личен рекорд за сезона от 46.22 секунди.

Espectacular!



