Ребич също се контузи и пропуска мача с Верона

Нападателят на Милан Анте Ребич е получил възпаление в десния си хълбок по време на днешната тренировка на тима и така той не попадна в групата на "росонерите" за утрешния мач срещу Верона.

На негово място беше повикан Емил Робак от Примаверата на клуба, а като титуляр срещу "жълто-сините" най-вероятно ще започне Йенс Петер Хауге. Останалите контузени в отбора са Златан Ибрахимович, Хакан Чалханоглу, Исмаел Бенасер, Марио Манджукич и Даниел Малдини.

