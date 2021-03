Инвестиционен фонд официално изяви желание да закупи Милан

Инвестиционният фонд World Lab Technologies официално изрази своето желание да закупи Милан от "Елиът".

"Александър Юков, водещ бизнесмен от Молдова и основател на World Lab Technologies, изразява своя интерес към възможността да придобие мажоритарни акции на Милан от Серия "А". Това закупуване би изпълнило продължителното желание на г-н Юков да е активно въвлечен в спортния бизнес, който предприема все повече нови технологии и изчисления, базирани на данни. WLT е фонд с много голям икономически капацитет, като инвестира във възобновяема енергия, инфраструктура, технология и спорт", се казва в съобщението, разпространено от представители на компанията.

