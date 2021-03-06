11-те на ЦСКА-София и Локо Пд

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА-София и Локомотив (Пловдив), които излизат в мач от 20-ия кръг на efbet Лига. Сред 11-те на домакините се завръща Амос Юга, което е наложило известни вътрешни рокади. В състава не е Джером Синклер, а отдясно ще започне Вион, който в последните срещи на червените се подвизаваше като вътрешен халф.Пловдивчани пък са без защитника Йосиф Томашевич.1. Бусато, 4. Кох, 2. Матей, 11. Занев, 15. Вион, 21. Юга, 20. Тиаго, 18. Мазику, 10. Йомов, 17. Бисмарк Чарлс, Кайседо1. Пиргов, 61. Алмейда, 5. Малембана, 4. Гомис, 9. Карагарен, 34. Витанов, 39. Умарбаев, 7. Цветанов, 14. Илиев, 6. Илич, 10. Минчев

Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Fans on Facebook Video on Youtube Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

