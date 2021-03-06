11-те на ЦСКА-София и Локо Пд

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ЦСКА
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА-София и Локомотив (Пловдив), които излизат в мач от 20-ия кръг на efbet Лига. Сред 11-те на домакините се завръща Амос Юга, което е наложило известни вътрешни рокади. В състава не е Джером Синклер, а отдясно ще започне Вион, който в последните срещи на червените се подвизаваше като вътрешен халф.
Пловдивчани пък са без защитника Йосиф Томашевич.
ЦСКА-СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)
ЦСКА-СОФИЯ: 1. Бусато, 4. Кох, 2. Матей, 11. Занев, 15. Вион, 21. Юга, 20. Тиаго, 18. Мазику, 10. Йомов, 17. Бисмарк Чарлс, Кайседо
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Пиргов, 61. Алмейда, 5. Малембана, 4. Гомис, 9. Карагарен, 34. Витанов, 39. Умарбаев, 7. Цветанов, 14. Илиев, 6. Илич, 10. Минчев
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efbet Лига
20 кръг, събота 6 март
ЦСКА-София
17:30предстои
Локомотив (Пловдив)
Стадион: Българска армия
Съдия: Валентин Железов
1
11
15
4
2
18
21
20
10
30
17
1
61
5
4
34
39
7
14
9
6
10
3-5-2
3-5-2
8 халф
10 вратар
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(Гост) 12
отговор
защо Вион да играе вдясно като там най-вероятно ще стартира Йомов? Синклер е качествен футболист, но няма място в схема 3-5-2. Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Пускай българи бе Бруно Мастиячевич Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Успех Локо Пд. Помитайте ЦСКА тире Менте и ще свалим Лунодолец от върха Рейтинг: 0 2
(Гост) 9
отговор
Само ЦСКА-ту - София! Сичкото българин да държим на него! Рейтинг: 1 0
(Гост) 7
отговор
Срамота 9 чужденци в стартовите 11 за ЦСКА Рейтинг: 1 1
(Гост) 6
отговор
БРУНО К*РВО , БРУНО К*РВО , БРУНО К*РВО , БРУНО К*РВО , БРУНО К*РВО ! Рейтинг: 0 1
(Гост) 5
отговор
Форца Лацио ваксинирали се ? Рейтинг: 1 0
(Гост) 4
отговор
Време е Юда Акрапович да бъде уволнен от ЦСКА-София. И то ще му бъде подпечатано от отбора, който го направи някой във българския футбол! Само Локо!!! Рейтинг: 3 3
(Гост) 3
отговор
За копеляяка плешивио грозник дадо от мошино. Рейтинг: 0 1
(Гост)
мошино Перник, мусте Рейтинг: 1 0
(Гост)
мусте е от Изток, димо лихварчето е от мошино Рейтинг: 0 1
(Гост) 2
отговор
Докога ще ни занимавате с този умрял отбор наречен литекс. К.РВАТА цска УМРЯ. Рейтинг: 2 4
(Гост) 1
отговор
2 на 0 Рейтинг: 2 1