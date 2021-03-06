ЦСКА-София Cska-Sofia

Лудогорец 1:0 ЦСКА-София

последен:
27.02.2021

ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив)

следващ:
06.03.2021

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Бруно Акрапович
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

ЦСКА-София17:30Локомотив (Пловдив)11-те на ЦСКА-София и Локо Пд

06 март 2021 | 16:26 - Обновена
Прочетена 1032
11-те на ЦСКА-София и Локо Пд
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА-София и Локомотив (Пловдив), които излизат в мач от 20-ия кръг на efbet Лига. Сред 11-те на домакините се завръща Амос Юга, което е наложило известни вътрешни рокади. В състава не е Джером Синклер, а отдясно ще започне Вион, който в последните срещи на червените се подвизаваше като вътрешен халф.

Пловдивчани пък са без защитника Йосиф Томашевич.

ЦСКА-СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

ЦСКА-СОФИЯ: 1. Бусато, 4. Кох, 2. Матей, 11. Занев, 15. Вион, 21. Юга, 20. Тиаго, 18. Мазику, 10. Йомов, 17. Бисмарк Чарлс, Кайседо

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Пиргов, 61. Алмейда, 5. Малембана, 4. Гомис, 9. Карагарен, 34. Витанов, 39. Умарбаев, 7. Цветанов, 14. Илиев, 6. Илич, 10. Минчев

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efbet Лига
20 кръг, събота 6 март
ЦСКА-София
17:30предстои
Локомотив (Пловдив)
Bet365
1.7 3.6 4.33
1 x 2
Стадион: Българска армия
Съдия: Валентин Железов
1
11
15
4
2
18
21
20
10
30
17
1
61
5
4
34
39
7
14
9
6
10
Бруно Акрапович
Александър Тунчев
3-5-2
3-5-2
Титуляри
Густаво Бусато Густаво Бусато1 Илко Пиргов1 Илко Пиргов
Юрген Матей Юрген Матей2 Давид Малембана5 Давид Малембана
Менно Кох Менно Кох4 Диниш Алмейда61 Диниш Алмейда
Петър Занев Петър Занев11 Кристиан Гомис4 Кристиан Гомис
Георги Йомов Георги Йомов10 Бирсент Карагарен9 Бирсент Карагарен
Тибо Вион Тибо Вион15 Парвизджон Умарбаев39 Парвизджон Умарбаев
Амос Юга Амос Юга21 Петър Витанов34 Петър Витанов
Тиаго Родригес Тиаго Родригес20 Christian Ilic6 Christian Ilic
Брадли Мазику Брадли Мазику18 Момчил Цветанов7 Момчил Цветанов
Bismark Charles Sie Bismark Charles Sie17 Димитър Илиев14 Димитър Илиев
Жорди Кайседо Жорди Кайседо30 Георги Минчев10 Георги Минчев
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
19
14
3
2
43:16 (27)
45
2 ЦСКА-София ЦСКА-София
19
11
6
2
28:16 (12)
39
3 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
19
11
5
3
34:17 (17)
38
4 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
20
10
8
2
31:19 (12)
38
5 Берое Берое
19
9
5
5
33:18 (15)
32
6 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
19
7
7
5
26:19 (7)
28
7 Черно море Черно море
20
7
4
9
23:24 (-1)
25
8 Царско село Царско село
19
5
6
8
19:22 (-3)
21
9 Левски Левски
19
5
5
9
19:18 (1)
20
10 Монтана Монтана
19
4
6
9
18:33 (-15)
18
11 Славия Славия
19
4
4
11
14:30 (-16)
16
12 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
19
3
7
9
18:37 (-19)
16
13 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
19
4
3
12
21:32 (-11)
15
14 Етър Етър
19
2
7
10
12:38 (-26)
13
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Добави коментар ›› Коментари (12)

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ъ
(Гост) 12
отговор
06 март 2021 | 16:43

защо Вион да играе вдясно като там най-вероятно ще стартира Йомов? Синклер е качествен футболист, но няма място в схема 3-5-2. Рейтинг: 0 0

дре
(Гост) 11
отговор
06 март 2021 | 16:41

Пускай българи бе Бруно Мастиячевич Рейтинг: 0 0

Железен
(Гост) 10
отговор
06 март 2021 | 16:41

Успех Локо Пд. Помитайте ЦСКА тире Менте и ще свалим Лунодолец от върха Рейтинг: 0 2

Шефкет
(Гост) 9
отговор
06 март 2021 | 16:40

Само ЦСКА-ту - София! Сичкото българин да държим на него! Рейтинг: 1 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Стоян
(Гост) 7
отговор
06 март 2021 | 16:39

Срамота 9 чужденци в стартовите 11 за ЦСКА Рейтинг: 1 1

Оги
(Гост) 6
отговор
06 март 2021 | 16:39

БРУНО К*РВО , БРУНО К*РВО , БРУНО К*РВО , БРУНО К*РВО , БРУНО К*РВО ! Рейтинг: 0 1

Вилиана Стаматова
(Гост) 5
отговор
06 март 2021 | 16:37

Форца Лацио ваксинирали се ? Рейтинг: 1 0

Локо
(Гост) 4
отговор
06 март 2021 | 16:37

Време е Юда Акрапович да бъде уволнен от ЦСКА-София. И то ще му бъде подпечатано от отбора, който го направи някой във българския футбол! Само Локо!!! Рейтинг: 3 3

Перник, Изток
(Гост) 3
отговор
06 март 2021 | 16:35

За копеляяка плешивио грозник дадо от мошино. Рейтинг: 0 1

Перник, Изток
(Гост)
06 март 2021 | 16:35

мошино Перник, мусте Рейтинг: 1 0

Перник, Изток
(Гост)
06 март 2021 | 16:36

мусте е от Изток, димо лихварчето е от мошино Рейтинг: 0 1

К.РВАТА цска УМРЕ
(Гост) 2
отговор
06 март 2021 | 16:33

Докога ще ни занимавате с този умрял отбор наречен литекс. К.РВАТА цска УМРЯ. Рейтинг: 2 4

победа
(Гост) 1
отговор
06 март 2021 | 16:33

2 на 0 Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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"За" и "против" Акрапович на "Армията"
09 ноември 2020

Вчера ЦСКА-София победи с 2:1 обезкървения Монтана и записа втори пореден успех в първенството, но голямата новина беше друга. Минути след двубоя на "Огоста" стана ясно, че новият треньор на "червените" ще е Бруно ...









							
							
						

						
						






Джером Синклер: Избрах Ливърпул пред Арсенал, ...
24 януари 2021

Джером Синклер, английското крило на ЦСКА даде ексклузивно интервю за предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Интернационалната селекция на „червените“ даде резултат, а английската връзка в клуба все ...









							
							
							
						


          

            

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                  Проф. Балтов: Ще ограничим новата вълна на COVID-19
                
                
                  Проф. Балтов: Ще ограничим новата вълна на COVID-19

                
              

              

                
                  Проф. Гетов: Ваксините изграждат по-дълъг и по-траен имунитет от преболедуването
                
                
                  Проф. Гетов: Ваксините изграждат по-дълъг и по-траен имунитет от преболедуването

                
              

              

                
                  Експерт: Южноафриканският щам е в Румъния, това буди загриженост
                
                
                  Експерт: Южноафриканският щам е в Румъния, това буди загриженост

                
              

              

                
                  ЦИК реши какви възнаграждения ще получават членовете на изборни комисии
                
                
                  ЦИК реши какви възнаграждения ще получават членовете на изборни комисии

                
              

              

                
                  Евелина Славкова прогнозира как ще изглежда следващото правителство
                
                
                  Евелина Славкова прогнозира как ще изглежда следващото правителство

                
              

              

                
                  Каракачанов: Няма да позволим вмешателство във вътрешните работи на България
                
                
                  Каракачанов: Няма да позволим вмешателство във вътрешните работи на България

                
              

              

                
                  Майките от 
                
                
                  Майките от "Системата ни убива" погнаха Мая Манолова пред БНТ 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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