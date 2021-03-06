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БГ Футбол
Отборите на Нефтохимик и Миньор (Перник) играят при 0:1 в една от интересните срещи от кръга във Втора лига. "Шейховете" се изправени пред угрозата да се разделят с професионалния футбол, тъй като заемат последното място в класирането.
Нефтохимик 0:1 Миньор (Пк)
1:0 Божидар Васев (15)
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
Втора лига
21 кръг, събота 6 март
Нефтохимик
0:1предстои
Миньор (Перник)
8 халф
10 вратар
x
0:1
(15`) Божидар Васев
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(Гост) 14
отговор
Грознико цецо скино ако те побарам пред стомана или дмз-то. Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
За копеляяка плешивио грозник дадо от мошино. Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Весо Евгениев и Ангел Славов Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Грознико цецо скино от мошино ако те побарам. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Грозник цецо скино ЧЕ ти свалим житието Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Грознико цецо скино као те побарам пред стомана или дмз-то. Рейтинг: 1 0
(Гост) 8
отговор
За грознико цецо скино от мошино Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
За мършата чоканьоооо Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Само Вихрен Сандански. Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
На гнусна свиня васка борчева сакам да правим миинет. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Че допреди малко стоеше пред мен. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Гнусна свиня васка борчева тя допреди малко стоеше под почти моя балкон. Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Миньор поведе Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
За копеляяка плешивио грозник дадо от мошино. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Миньор ще бере ядове в Бургас ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
LUSI 6TEEGI SPASI Рейтинг: 0 0