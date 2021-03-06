Миньор (Перник) Minyor (Pernik)

Нефтохимик 0:1 Миньор (Перник)

последен:
06.03.2021

Миньор (Перник) - Локомотив (София)

следващ:
11.03.2021

създаване: 1919г.
стадион: "Миньор"
президент:
треньор: Христо Янев
web:  

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БГ Футбол

Нефтохимик 0:1 Миньор (Пк)

06 март 2021 | 15:30 - Обновена
Прочетена 789
Нефтохимик 0:1 Миньор (Пк)
Отборите на Нефтохимик и Миньор (Перник) играят при 0:1 в една от интересните срещи от кръга във Втора лига. "Шейховете" се изправени пред угрозата да се разделят с професионалния футбол, тъй като заемат последното място в класирането.

Нефтохимик 0:1 Миньор (Пк)

1:0 Божидар Васев (15)

СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
Втора лига
21 кръг, събота 6 март
Нефтохимик
0:1предстои
Миньор (Перник)
Титуляри
Втора лига М П Р З Г точки
1 Локомотив (София) Локомотив (София)
19
13
3
3
40:15 (25)
42
2 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
19
13
3
3
39:16 (23)
42
3 Спортист (Своге) Спортист (Своге)
18
10
2
6
30:25 (5)
32
4 Лудогорец 2 Лудогорец 2
18
9
5
4
34:23 (11)
32
5 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
18
9
4
5
29:23 (6)
31
6 Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик)
17
8
5
4
31:18 (13)
29
7 Септември (София) Септември (София)
18
8
4
6
27:23 (4)
28
8 Созопол Созопол
19
7
6
6
24:22 (2)
27
9 Септември (Симитли) Септември (Симитли)
18
8
1
9
23:24 (-1)
25
10 Литекс Литекс
18
5
7
6
22:22 (0)
22
11 Добруджа Добруджа
19
5
6
8
20:26 (-6)
21
12 Миньор (Перник) Миньор (Перник)
19
6
3
10
17:29 (-12)
21
13 Струмска слава Струмска слава
18
5
5
8
19:27 (-8)
20
14 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
19
3
7
9
16:27 (-11)
16
15 Янтра (Габрово) Янтра (Габрово)
18
3
3
12
14:31 (-17)
12
16 Нефтохимик Нефтохимик
19
1
4
14
9:43 (-34)
7
17 Витоша Бистрица Витоша Бистрица
0
0
0
0
0:0 (0)
0
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 789

Добави коментар ›› Коментари (14)

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Перник, Изток
(Гост) 14
отговор
06 март 2021 | 16:38

Грознико цецо скино ако те побарам пред стомана или дмз-то. Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Перник, Изток
(Гост) 12
отговор
06 март 2021 | 16:33

За копеляяка плешивио грозник дадо от мошино. Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост) 11
отговор
06 март 2021 | 16:31

Весо Евгениев и Ангел Славов Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост) 10
отговор
06 март 2021 | 16:28

Грознико цецо скино от мошино ако те побарам. Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост)
06 март 2021 | 16:32

Грозник цецо скино ЧЕ ти свалим житието Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост) 9
отговор
06 март 2021 | 16:27

Грознико цецо скино као те побарам пред стомана или дмз-то. Рейтинг: 1 0

Перник, Изток
(Гост) 8
отговор
06 март 2021 | 16:25

За грознико цецо скино от мошино Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост) 7
отговор
06 март 2021 | 16:21

За мършата чоканьоооо Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост) 6
отговор
06 март 2021 | 16:19

Само Вихрен Сандански. Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост) 5
отговор
06 март 2021 | 16:13

На гнусна свиня васка борчева сакам да правим миинет. Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост)
06 март 2021 | 16:17

Че допреди малко стоеше пред мен. Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост)
06 март 2021 | 16:18

Гнусна свиня васка борчева тя допреди малко стоеше под почти моя балкон. Рейтинг: 0 0

Аз
(Гост) 4
отговор
06 март 2021 | 15:46

Миньор поведе Рейтинг: 0 0

Перник, Изток
(Гост) 3
отговор
06 март 2021 | 15:41

За копеляяка плешивио грозник дадо от мошино. Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Стоян
(Гост) 2
отговор
06 март 2021 | 15:40

Миньор ще бере ядове в Бургас ! Рейтинг: 0 0

RUSE
(Гост) 1
отговор
06 март 2021 | 15:38

LUSI 6TEEGI SPASI Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Проф. Балтов: Ще ограничим новата вълна на COVID-19

                
              

              

                
                  Проф. Гетов: Ваксините изграждат по-дълъг и по-траен имунитет от преболедуването
                
                
                  Проф. Гетов: Ваксините изграждат по-дълъг и по-траен имунитет от преболедуването

                
              

              

                
                  Експерт: Южноафриканският щам е в Румъния, това буди загриженост
                
                
                  Експерт: Южноафриканският щам е в Румъния, това буди загриженост

                
              

              

                
                  ЦИК реши какви възнаграждения ще получават членовете на изборни комисии
                
                
                  ЦИК реши какви възнаграждения ще получават членовете на изборни комисии

                
              

              

                
                  Евелина Славкова прогнозира как ще изглежда следващото правителство
                
                
                  Евелина Славкова прогнозира как ще изглежда следващото правителство

                
              

              

                
                  Каракачанов: Няма да позволим вмешателство във вътрешните работи на България
                
                
                  Каракачанов: Няма да позволим вмешателство във вътрешните работи на България

                
              

              

                
                  Майките от 
                
                
                  Майките от "Системата ни убива" погнаха Мая Манолова пред БНТ 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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