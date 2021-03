Зимни спортове Тирил Екхоф спечели 5-а поредна победа в спринта в Нове Место, българките останаха извън първите 60 06 март 2021 | 14:09 - Обновена Прочетена 177 0



копирано





Норвежката завоюва пето поредно състезание в спринта за сезона (четири за Световната купа и едно на световния шампионат). Така Екхоф постигна 22-а победа в кариерата си.



На второ място се нареди Юлия Джима от Украйна, на 9.3 секунди и без грешка в стрелбата, е трета е италианката Лиза Витоци на 15.0 секунди също с чиста стрелба.



Българките останаха извън първите 60. Милена Тодорова завърши на 62-о място с четири пропуснати мишени и изоставане от 2:03.9 минути, Мария Здравкова е 74-а с една грешка в стрелбата и пасив от 2:14.5 минути, а Даниела Кадева остана последна, 106-а с шест пропуска на рубежа и на 4:51.7 минути след победителката.



В генералното класиране за Световната купа след 20 старта води Тирил Екхоф с 863 точки, пред сънародничката си Марте Олсбу Рьойзеланд със 795 точки и шведката Хана Йоберг със 770 точки.

Рьойзеланд се класира седма в днешното състезание с две грешки и пасив от 18.5 секунди, а Хана Йоберг е 36-а с три грешки и на 1:32.0 минута.

View this post on Instagram A post shared by Biathlon Fanpage (@biathlon_team_deutschland_)

Милена Тодорова е 58-а с 48 точки.



По-късно днес в Нове Место е мъжкият спринт на 10 км. Световната шампионка Тирил Екхоф от Норвегия, спечели спринта на 7.5 км за жени от Световната купа по биатлон в чешкия зимен център Нове Место. Екхоф измина трасето за 18:48.4 минути и пропусна една мишена в първата от двете си стрелби.Норвежката завоюва пето поредно състезание в спринта за сезона (четири за Световната купа и едно на световния шампионат). Така Екхоф постигна 22-а победа в кариерата си.На второ място се нареди Юлия Джима от Украйна, на 9.3 секунди и без грешка в стрелбата, е трета е италианката Лиза Витоци на 15.0 секунди също с чиста стрелба.Българките останаха извън първите 60. Милена Тодорова завърши на 62-о място с четири пропуснати мишени и изоставане от 2:03.9 минути, Мария Здравкова е 74-а с една грешка в стрелбата и пасив от 2:14.5 минути, а Даниела Кадева остана последна, 106-а с шест пропуска на рубежа и на 4:51.7 минути след победителката.В генералното класиране за Световната купа след 20 старта води Тирил Екхоф с 863 точки, пред сънародничката си Марте Олсбу Рьойзеланд със 795 точки и шведката Хана Йоберг със 770 точки.Рьойзеланд се класира седма в днешното състезание с две грешки и пасив от 18.5 секунди, а Хана Йоберг е 36-а с три грешки и на 1:32.0 минута.Милена Тодорова е 58-а с 48 точки.По-късно днес в Нове Место е мъжкият спринт на 10 км.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 177

1