Клоп: Никой не трябва да се притеснява за бъдещето на клуба

"Този клуб няма редовно да е извън Шампионската лига. Тази година е трудна, знаем това. Но потенциалът и силата на клуба е напълно различна. Отборът, който имаме, съставът, който сме събрали - той е различен от преди 10 години. Това е сезон не говори нищо за бъдещето. Клубът наистина е в добра позиция, в по-добра позиция от доста останали клубове", коментира Клоп.



"Разбирам какво се е случило в миналото, но мога да кажа, че никой не трябва да се притеснява за бъдещето на клуба, защото е в добри ръце и имаме наистина добър отбор", допълни той.



Klopp's made his thoughts clear on players who want to join only for Champions League football #LFC https://t.co/R8PuENQe2p — Empire of the Kop (@empireofthekop) March 6, 2021

Ситуацията в Ливърпул обаче породи спекулации за бъдещето на



"Знам, че играчите са лоялни. Не е ситуация, в която някой играч ми казва: "Следващата година нямаме Шампионска лига, така че искам да напусна". Това няма да се случи. Познавам ги достатъчно добре, за да не се случи, защото клубът е в различна ситуация. Няма да е рпоблем и за нови играчи.

Казвали сме и преди, че ако един футболист не иска да дойде, защото не играем в Шампионската лига, ние не го искаме. Ако един играч иска да напусне поради тази причина, аз не го искам. Не е нещо лично, но винаги е било така. Няма повод за безпокойство", заяви още германецът в опит да успокои феновете на "червените" след разочароващите резултати.

