Тони Йока с 10-а поредна победа сред профисионалистите (видео + снимки)

Олимпийският шампион по бокс от Рио 2016 Тони Йока победи Джоел Тамбве Джеко с технически нокаут в 12-ия рунд. Френската надежда в тежка категория спечели вакантната титла на Европейския съюз и това е първият му пояс при професионалистите.

.@TonyYoka’s opponent wanted no more after this



The Heavyweight contender gets the Round 12 stoppage pic.twitter.com/5twVRaDcea