Чорич и Фучович оформиха другия полуфинал в Ротердам

A battle to the very end @borna_coric is into the @abnamrowtt semi-finals after a overcoming a close battle with Kei Nishikori 7-6(2), 7-6(4)



: @TennisTV | @abnamrowtt pic.twitter.com/LFNF1QLTJP — ATP Tour (@atptour) March 5, 2021 Борна Чорич се класира за своя първи полуфинал на турнир от АТР от отктомври насам в Санкт Петербург, след като победи Кей Нишикори (Япония) в Ротердам. Хърватинът направи 11 аса, за да спечели със 7:6 (2), 7:6 (4) за два часа и една минута.

Но не само началните удари бяха неговата силна страна, след като спаси осем от отворилите се 10 точки за пробив пред японеца. В първия сет двамата си размениха по един пробив, но след това в тайбрека Чорич не остави много шансове на противника с прецизните си изпълнения. Във втория сет Чорич поведе с 2:0 след ранен пробив, но допусна изравняване за 2:2, което отново докара мача до тайбрек.





Relentless from Rublev @AndreyRublev97 survives a tough test from Jeremy Chardy 7-6(2), 6-7(2), 6-4 and is into the last 4 in Rotterdam #abnamrowtt pic.twitter.com/QGyNEvkYbJ — ATP Tour (@atptour) March 5, 2021 Негов противник на полуфинал ще бъде квалификантът Мартон Фучович, който се наложи с 6:4, 6:3 над Томи Паул. В първия сет унгарецът направи един пробив и това беше достатъчно, докато във втория поредицата от грешки в крайна сметка беше в негова полза.

В другата полуфинална двойка ще се срещнат Стефанос Циципас от Гърция и номер 4 в схемата Андрей Рубльов (Русия), който елиминира Жереми Шарди (Франция) със 7:6(2), 6:7(2), 6:4 за 2:42 часа. Турнирът в зала от сериите АТР 500 в Ротердам (Нидерландия) е с награден фонд 980 хиляди долара.

