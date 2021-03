Лека атлетика Якоб Ингебрицен спечели на 1500 м, но след дисквалификация титлата отиде у Левандовски 06 март 2021 | 00:03 - Обновена Прочетена 200 0



Голямата звезда на Норвегия Якоб Ингебрицен победи във финала в бягането на 1500 метра при мъжете на Европейското първенство по лека атлетика в Торун, но не получи златен медал. Еврошампионът на 1500 и 5000 м на открито финишира първи за 3:37.56 минути и дори позира с националния флаг на Норвегия с останалите призьори. Малко по-късно обаче той беше дисквалифициран, тъй като още в началото на бягането напусна пистата от вътрешната страна след леко сбутване (TR17.3.2). След дисквалификацията на 20-годишния норвежец, златото беше присъдено на действащия еврошампион в зала Марчин Левандовски с 3:38.06 минути. По този начин 33-годишният поляк спечели своята четвърта поредна титла в зала и трета на 1500 метра – той беше шампион на Стария континент на закрито на 800 м в Прага през 2015 г., а в Белград 2017, Глазгоу 2019 и Торун 2021 г. се окичи с титла на 1500 м.



“Правилата са на моя страна. Има параграф, който гласи, че ако сте избутани от вътрешната страна на бордюра и това не е ваша вина, всичко е наред. Не чувствам, че съм направил нещо лошо. Просто имаше твърде много бегачи в състезанието. Говорихме с Михал Розмис след бягането – никой от нас не се е опитал да избуга другия, просто се случи, тъй като твърде много момчета идваха от външната страна. В края държах безопасно разстояние от Марчин, за да мога да реагирам, ако той се опита да се върне. Решението все още се обжалва. Ако се потвърди и загубя златото, предполагам, че просто ще се прибера вкъщи. Не съм сигурен, че ще се състезавам утре в тази ситуация, защото 1500 м беше основната ми цел”, сподели Ингебрицен след състезанието. Тройката на 1500 метра при мъжете в Торун допълниха испанците Хесус Гомес с 3:38.47 минути и Игнасио Фонтес с 3:39.66 мин. View this post on Instagram A post shared by European Athletics (@europeanathletics)

Европейска шампионка на 3000 метра при жените стана Ейми-Елоис Маркович (Великобритания) с личен рекорд от 8:46.43 минути. Французойката Алис Фино също записа лично постижение от 8:46.54 мин за сребърния медал, а тройката допълни още една представителка на Великобритания Верити Окиндън с 8:46.60 мин – също личен рекорд.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 200

