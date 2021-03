Фантастичен Везенков върна Олимпиакос в правия път

Баскетболният отбор на Олимпиакос най-сетне прекъсна ужасяващата си серия от седем последователни поражения в Евролигата. Отборът на старши треньора Йоргос Барцокас сломи съпротивата на Цървена звезда и постигна успех в "Двореца на мира и приятелството" с крайното 94:79 (30:19, 23:29, 22:19, 19:12) в двубой от 28-ия кръг на най-силния клубен европейски турнир.

Чрез успеха "червено-белите" увеличават баланса си през сезона на 12 победи и 16 загуби, но все още заемат 13-ата позиция в класирането. Александър Везенков и компания изостават на четири победи от осмия в подреждането Зенит, който е с актив от 16-11 и уверено се е запътил към плейофите. Цървена звезда пък влезе в ролята на днешния си съперник и допусна седмото си поредно поражение, като "звездашите" са на предпоследното 17-о място със 7 победи и 21 загуби.

Двубоят започна много силно за домакините, които си спечелиха аванс от 11 точки след края на първата четвърт при 30:19. Във вторите 10 минути обаче сръбският гранд играеше с повече самочувствие и се добра на пет точки от съперника си - 53:48 на полувремето в полза на Олимпиакос.

Цървена звезда дори изравни резултата в средата на третия период, но няколко ключови изяви на Везенков помогнаха на гърците да излязат напред с осем точки преди началото на последната четвърт. Във финалната част българинът и съотборниците му не позволиха отпускане и съвсем заслужено се поздравиха с победата.

Българският национал Александър Везенков отново беше на висота за отбора от Пирея. Крилото завърши двубоя със 17 точки, като към тях добави и 5 борби, 3 асистенции и 2 отнети топки за 32 минути като титуляр. При стрелбата си Везенков бе 2/4 от зоната за две точки, 3/6 от тройката и 4/4 от наказателната линия. Българинът се отчете с коефициент на полезно действие от 26 в днешния мач и по този начин бе избран за MVP на двубоя.

