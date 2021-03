Германия разби конкуренцията в последната за сезона в СК по биатлон мъжка щафета

Квартетът на Германия в състав Ерик Лесер, Бенедикт Дол, Арнд Пайфер, Филип Наврат не остави шанс на своите конкуренти в последната за сезона в Световната купа по биатлон мъжка щафета на 4 по 7.5 километра, която се проведе в Нове Место на Мораве (Чехия).

It's been a long time coming for @skiverband - they win their first men's relay since January 2017! Great way to bounce back after @BiatlonPokljuka https://t.co/Z1cUg2llYh | #nmnm21 pic.twitter.com/5baVmjx1Pj — IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2021

Бундестимът имаше нужда от само пет допълнителни патрона в своите осем посещения на огневия рубеж и заслужено се поздрави със своя първи успех след четири годишно чакане, завършвайки на 1:21.7 минути пред втория Русия (Саид Халили, Матвей Елисеев, Александър Логинов, Едуард Латипов). Сборная от своя страна използва три резервни патрона, но значително по-слабото ски-бягане не остави шанс за нищо повече от второто място.

На трета позиция днес се наредиха световните шампиони от Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханес Дале, Тарей Бьо, Йоханес Тингес Бьо), които използваха девет резервни патрона, но направиха и три наказателни обиколки. За Викингите единствено Легрейд не направи наказателен кръг, а Дале и братята Бьо направиха по една в своите стрелби от положение прав. Отборът на Франция (Антонен Гигона, Кентан Фийон Майе, Симон Дестьо, Емилиян Жаклен) също бе в битката за победата до последния пост, но двукратният световен шампион в дисциплината преследване Жаклен направи цели четири наказателни обиколки в своята стрелба от положение легнал, с което закопа щафетата на Петлите. В крайната сметка, те се наредиха на пета позиция, с изоставане от 2:14.7 минути след четири наказателни обиколки и общо девет допълнителни патрона. Само на 1.5 секунди преди Франция се нареди и тимът на Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауер, Рок Тржан), който завърши надпреварата с осем допълнителни патрона, но без наказателни обиколки.

Arnd Peiffer needs an extra shot but he gets through the breezy conditions in Nove Mesto relatively unscathed! @skiverband and @FedFranceSki remain in the lead https://t.co/Z1cUg2llYh | #nmnm21 pic.twitter.com/1sWopvhhPW — IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2021

За разлика от вчерашната женска щафета, в която България нямаше отбор, днес на старт застана и българският квартет Димитър Герджиков, Владимит Илиев, Антон Синапов и Владимир Оряшков. Той се класира не 17-та позиция от общо 24 щафети, като бе последен от отборите преминали цялата дистанция. Българите имаха нужда от общо 13 резервни патрона, като направиха и четири наказателни кръга. Един от тях направи Синапов в своята втора стрелба, а другите три бяха дело на Оряшков отново от прав. Преди последната стрелба на Оряшков, България се движеше на 15-то място пред тимовете на Япония и Литва, но по-слабата стрелба на родния състезател го изпрати на 17-та позиция, където и завърши той. Изоставането на българският отбор бе 7:47.6 минути.

One spare rough for Benedikt Doll but @skiverband keep the lead after the second standing - @quentinfillon pushes @FedFranceSki up into second place while @NSSF_Biathlon hit the penalty loop! https://t.co/Z1cUg2llYh | #nmnm21 pic.twitter.com/2SpwX3oxlh — IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2021

Днешната щафета бе последна за сезона, като малкият кристален глобус в дисциплината отива в Норвегия, втори с пасив от 24 точки е тимът на Швеция, който днес остана 11-ти, а тройката се затваря от Франция.

Програмата на Световната купа в Нове Место продължава утре със спринтовете за жени и мъже. Женската надпревара на 7.5 километра стартира в 12:00, а мъжката на 10 километра в 16:40 часа българско време.