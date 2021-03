Лека атлетика Джанмарко Тамбери – винаги в центъра на купона 05 март 2021 | 16:52 Прочетена 152 0



копирано

Световният шампион в зала в скока на височина от Портланд 2016 и европейски под покрив от Глазгоу 2019 Джанмарко Тамбери винаги е бил сред най-забавните атлети. Италианецът неведнъж е приковавал апаратите и камерите върху себе си. Дълги години той се състезаваше с наполовина обръснато лице, но на Европейското в Торун вчера го видяхме в нова светлина. View this post on Instagram A post shared by European Athletics (@europeanathletics) Този път Тамбери беше напълно избръснат, но пък впечатление направи платинено русата му коса, на която обърнаха внимание много от атлетите дори извън залата. “Вече не съм полуобръснат мъж. Исках да бъда като Леголас (персонаж от “Властелинът на пръстените”). Направих го преди една седмица за това първенство”, сподели Тамбери пред Instagram профила на Европейската атлетика. Този път Тамбери беше напълно избръснат, но пък впечатление направи платинено русата му коса, на която обърнаха внимание много от атлетите дори извън залата. “Вече не съм полуобръснат мъж. Исках да бъда като Леголас (персонаж от “Властелинът на пръстените”). Направих го преди една седмица за това първенство”, сподели Тамбери пред Instagram профила на Европейската атлетика. Италианецът получи закачливи коментари в социалните мрежи за новата си ексцентрична прическа от бившия световен рекордьор в овчарския скок Рено Лавийени, от колежката си в скока на височина Айрине Палшите и от много други.



В залата в Торун пък Тамбери за пореден път демонстрира чувството си за хумор, закачайки се със съперниците в сектора, с талисмана на шампионата и с един от операторите, чиито функции иззе за кратък период от време. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 152

1