Гъста мъгла прекъсна първото спускане за мъже от СК в Заалбах

Първото от две спускания валидни за Световната купа по ски-алпийски дисциплини за мъже в австрийския зимен център Заалбах-Хинтерглем бе отменено заради гъста мъгла в горната част на пистата.

Състезанието започна със закъснение от 10 минути от резервния по-нисък старт, но след само девет спуснали се състезателя бе прекъснато заради мъглата. Журито изчака повече от час, с надеждата да проведе надпреварата днес, но времето не се оправи и тя бе отменена.

От деветимата спуснали се по трасето в Австрия, с най-добре време бе Доминик Парис (Италия), който стигна до финала за 1:36.94. Втори, на 0.07 секунди зад италианеца бе световният шампион в дисциплината от първенството в Кортина д‘Ампецо (Италия) миналия месец Винсент Крихмайер (Австрия). Трети се нареди олимпийският шампион в дисциплината от Сочи 2014 Матиас Майер (Австрия), който завърши на 0.65 секунди зад Парис.

We are currently suspended due to fog at Saalbach-Hinterglemm in the men's Downhill so here's the leader's run courtesy of Dominik Paris!#fisalpine pic.twitter.com/p43oCbQQjv