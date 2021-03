НБА ЛеБрон Джеймс събра балканската армада и Стеф Къри в отбора си 05 март 2021 | 12:09 - Обновена Прочетена 627 0



The picks are in for #TeamLeBron #NBAAllStar Draft presented by @Nike pic.twitter.com/a4hnVhuIRa — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 5, 2021 Джеймс, който имаше правото на първия избор в драфта, взе с него гръцкото крило на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо, след това с третия избор привлече гарда на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри, а с останалите си две селекции в първия кръг привлече словенския гард на Далас Маверикс Лука Дончич и сръбския център на Денвър Нъгетс Никола Йокич.

The first look at the NBA All-Star 2021 game court in Atlanta!



All of All-Star in One Night, Sunday, TNT:



5:00pm/et: TNT NBA Tip-Off presented by CarMax

6:30pm/et: #TacoBellSkills & #MtnDew3PT

8:00pm/et: 70th #NBAAllStar Game

Halftime: #ATTSlamDunk pic.twitter.com/7au6r1xbnQ — NBA (@NBA) March 5, 2021 Капитанът на другия отбор в "Мача на звездите" - Кевин Дюрант, който обаче ще го пропусне заради контузия, избра в отбора си съотборника си в Бруклин Нетс Кайри Ървинг, центъра на Филаделфия 76ърс Джоел Ембийд, крилото на Лос Анджелис Клипърс Кауай Ленърд, крилото на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм и лидера при реализаторите в НБА през този сезон Брадли Бийл от отбора на Вашингтон Уизардс.

#TeamDurant is locked in #NBAAllStar Draft presented by @Nike pic.twitter.com/enNd0yUP2J — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 5, 2021 Дюрант, който имаше правото на първи избор във втория кръг, когато бяха селектирани резервите в двата отбора, взе с него другия свой съотборник в Бруклин Джеймс Хардън. Освен Брадата, в състава на Дюрант попаднаха още Девин Букър (Финикс Сънс), Зайън Уилямсън (Ню Орлиънс Пеликанс), Зак Лавийн (Чикаго Булс), Никола Вучевич (Орландо Меджик), Джулиъс Рандъл (Ню Йорк Никс) и Донован Мичъл (Юта Джаз).



За отбора на ЛеБрон Джеймс пейката попълниха Деймиън Лилард (Портланд Трейл Блейзърс), Крис Пол (Финикс Сънс), Бен Симънс (Филаделфия 76ърс), Пол Джордж (Лос Анджелис Клипърс), Джейлън Браун (Бостън Селтикс), Домантас Сабонис (Индиана Пейсърс) и Руди Гобер (Юта Джаз).



