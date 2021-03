Алесандро дел Пиеро започва работа като анализатор за ESPN

Един от най-обичаните бивши футболисти от феновете на Ювентус и легенда на националния отбор на Италия Алесандро дел Пиеро ще започне работа като анализатор за американския телевизионен гигант ESPN.



Бившият нападател, който прекрати кариерата си през 2014 година, ще дебютира за специализирания футболен канал ESPNFC в събота, когато ще коментира мача между Ювентус и Лацио.



"Отдавна обсъждаме подобна възможност с ESPN и сега дойде времето на да предприема тази стъпка", каза Дел Пиеро от дома си в Рим.



Той ще продължи работата си и за "Скай Спортс Италия", а на по-късен етап ще се премести в Лос Анджелис, където е и една от световните академиии на Ювентус.

В ESPN ще очакват Дел Пиеро да се появи и в студията им в Бристол, щата Кънектикът, когато пандемията от коронавирус приключи.

