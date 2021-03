ММА Бойците от UFC 259 лице в лице 05 март 2021 | 08:50 - Обновена Прочетена 298 0



Израел Адесаня, който е шампион в средна категория, се качва в полутежка категория. Той ще се опита да стане двоен шампион, но ще трябва да победи Ян Блахович, който ще търси първа защита на титлата.



В подглавната битка двойната шампионка Аманда Нунеш залага титлата в категория петел срещу Меган Андерсън.



Ще има още една битка за титлата в картата на събитието. Пьотр Ян, който е шампион в категория петел ще заложи титлата си срещу Алжамейн Стърлинг.

Главна карта: Israel Adesanya vs. Jan Blachowicz

Amanda Nunes vs. Megan Anderson

Petr Yan vs. Aljamain Sterling

Islam Makhachev vs. Drew Dober

Thiago Santos vs. Aleksandar Rakic Прелими:

Dominick Cruz vs. Casey Kenney

Song Yadong vs. Kyler Phillips

Joseph Benavidez vs. Askar Askarov

Livinha Souza vs. Amanda Lemos

Sean Brady vs. Jake Matthews

Tim Elliott vs. Jordan Espinosa

Kai Kara France vs. Rogerio Bontorin

Carlos Ulberg vs. Kennedy Nzechukwu

Uros Medic vs. Aalon Cruz

