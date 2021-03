eSports Ясни са четирима от участниците в официалното онлайн първенство на България 04 март 2021 | 22:32 Прочетена 181 0



копирано





Надпреварата за кърджалийския отбор беше спечелена от Румен Рангелов, който надигра във финала Vi7oo с 4:3 и 3:2. Миналата седмица Димо Иванов пое отбора на Славия след победа във финала със златен гол в третия мач. В средата на февруари бяха определени участниците в заключителната фаза на турнира със съставите на Локомотив (Пд) и Черно море. Промоция с пловдивския тим спечели един от най-добрите играчи на FIFA в България Сезер Сабриев (sanchezisgoat), който победи във финалния мач Георги Георгиев (jorjewin) с 4:0 и 2:1. Ден по-късно Георгиев взе квота за отбора на Черно море след разменени победи 5:3, 1:2 срещу No Vardy No Party.



Официалното онлайн първенство по футбол на България eFirst League продължава на 9 март в 18:00 часа с квалификация, която ще излъчи представител за отбора наБерое в състезанието. Записванията за турнирите продължават на сайта на виртуалния шампионат eFirstLeague.bg.

За определянето на участниците в родното първенство, които се съревновават за включване в EA SPORTS FIFA21 GLOBAL SERIES, е планирано провеждането на 14квалификационни турнира. Всяко от състезанията ще излъчи по един представител за всеки от отборите играещи в професионалната Първа лига. 14-те най-добри играчи и отборите, които представляват, ще се класират за големия финал на еFirst League, където всеки от тях ще се бори за част от наградния фонд от 3000 лева и две места на европейските плейофни баражи в EA SPORTS FIFA 21. Големият финал за излъчване на българските представители в световните серии е насрочен за 15 и 16 май. Всички турнири на територията на България ще се проведат онлайн, а участниците в тях трябва да са навършили 16 години.



Провеждането на турнир, който ще излъчи представители от България в EA SPORTS FIFA21 GLOBAL SERIES стана възможно благодарение на съвместните усилия наБългарски Футболен Съюз и компаниите Спортс Мениджмънт България, А1 България и Кий Ивентс енд Комуникейшън. Четири отбора от футболната Първа лига вече имат свои представители в официалното онлайн първенство по футбол на България eFirst League. Късно снощи се проведе четвъртият квалификационен турнир, който беше за тима на Арда (Кърджали), а преди него бяха излъчени участниците с Локомотив (Пловдив), Черно море и Славия.Надпреварата за кърджалийския отбор беше спечелена от Румен Рангелов, който надигра във финала Vi7oo с 4:3 и 3:2. Миналата седмица Димо Иванов пое отбора на Славия след победа във финала със златен гол в третия мач. В средата на февруари бяха определени участниците в заключителната фаза на турнира със съставите на Локомотив (Пд) и Черно море. Промоция с пловдивския тим спечели един от най-добрите играчи на FIFA в България Сезер Сабриев (sanchezisgoat), който победи във финалния мач Георги Георгиев (jorjewin) с 4:0 и 2:1. Ден по-късно Георгиев взе квота за отбора на Черно море след разменени победи 5:3, 1:2 срещу No Vardy No Party.Официалното онлайн първенство по футбол на България eFirst League продължава на 9 март в 18:00 часа с квалификация, която ще излъчи представител за отбора наБерое в състезанието. Записванията за турнирите продължават на сайта на виртуалния шампионат eFirstLeague.bg. Днес стартира официалното българско онлайн първенство по футбол - eFIRST LEAGUE За определянето на участниците в родното първенство, които се съревновават за включване в EA SPORTS FIFA21 GLOBAL SERIES, е планирано провеждането на 14квалификационни турнира. Всяко от състезанията ще излъчи по един представител за всеки от отборите играещи в професионалната Първа лига. 14-те най-добри играчи и отборите, които представляват, ще се класират за големия финал на еFirst League, където всеки от тях ще се бори за част от наградния фонд от 3000 лева и две места на европейските плейофни баражи в EA SPORTS FIFA 21. Големият финал за излъчване на българските представители в световните серии е насрочен за 15 и 16 май. Всички турнири на територията на България ще се проведат онлайн, а участниците в тях трябва да са навършили 16 години.Провеждането на турнир, който ще излъчи представители от България в EA SPORTS FIFA21 GLOBAL SERIES стана възможно благодарение на съвместните усилия наБългарски Футболен Съюз и компаниите Спортс Мениджмънт България, А1 България и Кий Ивентс енд Комуникейшън.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 181

1