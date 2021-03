ЦСКА Москва отнесе звучен шамар в Турция

ЦСКА Москва се сгромоляса в Турция, отстъпвайки със 70:100 (13:31, 15:24, 17:20, 25:25) на Анадолу Ефес като гост в мач от 28-я кръг на Евролигата.

За турският гранд това е победа №17 и с още 10 загуби в сметката си се изкачи на трета позиция във временното класиране, ЦСКА пък заема второ място с баланс 18-9.





Очакваното супердерби всъщност беше далеч от всякаква интрига още от самото начало. Домакините диктуваха темпото през цялото време, като доминираха в първите три части, а равенство в последната четвърт (25:25) не стигна на руския гранд за успех.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 28. haftasnda CSKA Moskova'y 100-70 malup etti ve üst üste 6. galibiyetini ald.



20 say, Micic

14 say, Sertaç

12 say, Singleton

11 say, Beaubois

11 say, Larkin

11 say, Simon https://t.co/Ef37Jrv55n pic.twitter.com/d1UQTQqlfF