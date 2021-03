Финален спринт реши победата в последната за сезона в СК по биатлон женска щафета

Отборът на Швеция спечели последната за сезона в Световната купа по биатлон щафета на 4 по 6 километра за жени, която се проведе в Нове Место на Мораве (Чехия), след финален спринт.

Квартетът на „Трите Корони“ в състав Мона Брорсон, Хана Йоберг, Лин Першон и Елвира Йоберг завърши надпреварата за 1:03:26.6 часа, като завършиха на само 1.2 секунди пред Беларус (Ирина Крюко, Динара Алимбекова, Хана Сола, Елена Крючинкина), след страхотен финален спринт на по-малката от сестрите Йоберг. Тя направи и много силна последната обиколка от два километра, в която стопи преднината от 3.7 секунди на Крючинкина и я победи във финалния спринт. Трети днес се нареди тимът на Франция (Анайс Бескон, Жустин Бреза-Буше, Клое Шевалие, Жулия Симон), който завърши на 27.8 секунди зад първото място.

What a fantastic last few meters by @elvira_oberg to secure victory for @SwedenBiathlon in the women relay in Nove Mesto! https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/KwnTYFZYg6 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021

С победата си днес, тимът на Швеция си осигури и малкия кристален глобус в женските щафети за сезона, след като събраха общо 216 точки. Също толкова има и тимът на Германия, който днес в състав Марен Хамершмид, Ванеса Хинц, Янина Хетих и Франциска Пройс, завърши едва 11-ти. Заради по-добрите си класирания в надпреварите през сезона, глобус взимат само шведките.

Slightly nervy final standing shoot - extra shots required from both Kruchinkina and @elvira_oberg and the battle for victory is one in the final loop! https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/sKzEhZtC4t — IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021

Световните шампионки от Норвегия (Ингрид Тандреволд, Тирил Екхоф, Ида Лиен, Марте Олсбу Рьозеланд), водиха в по-голяма част от днешното състезание, като дори след първата стрелба на третия пост имаха аванс от над 30 секунди пред останалата част от колоната. Във втората стрелба на същия пост обаче, Лиен влезе в наказателната обиколка, след което норвежките завършиха на четвърта позиция.

На огневия рубеж днес най-добре се представи тимът на Швеция, който не направи нито една наказателна обиколка и използва само шест допълнителни патрона. Втори по този показател бяха американките, които имаха нужда от седем резервни патрона, а белорускините използваха девет. Американките (Сюзън Дънкли, Джоан Рийд, Клер Ийгън, Дийдра Ъруин) днес завършиха пети с пасив от 40.1 секунди.

България не взе участие в днешната щафета, тъй като по-голямата част от нашия женски отбор е в Австрия, където участва в Световното първенство за младежи и девойки.