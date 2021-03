Моторни спортове Отложиха 89-то издание на "24-те часа на Льо Ман" 04 март 2021 | 16:15 - Обновена Прочетена 187 0



За втора поредна година легендарното маратонско състезание „24 часа на Льо Ман“ ще се проведе по-късно от обичайното заради пандемията от коронавирус. След като през 2020 година надпреварата се проведе на 19 и 20 септември, през 2021 година тя ще се състои на 21 и 22 август, вместо на 12 и 13 юни както бе предвидено. Новината бе потвърдената от организаторите на състезанието, като мотив за тази промяна те цитира възможността за допускане на повече фенове при провеждане на надпреварата през август. През 2020 година, около пистата „Сарт“ не бяха допуснати зрители заради епидемиологичната обстановка. The @24hoursoflemans postponed to - .

We have made this decision because we are eager for spectators to attend the race this year and are taking all health precautions to ensure a safe event.



https://t.co/BVCjPYhfZp#LeMans24 @FIAWEC pic.twitter.com/6YgSDjZBVg — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) March 4, 2021 „Въпреки че решението бе трудно, то е правилното. Провеждането на „24-те часа на Льо Ман“ без публика за втора поредна година е немислимо. Затова взехме това решение сега, за да могат отборите да имат достатъчни добре представа за развитието на сезона. „Работим усилено за провеждането на едно безопасно събитие, като въвеждаме всички възможни здравни мерки. Тазгодишното състезание обещава да е още един трилър с новите Hypercar правила“, заяви Пиер Фийон, президент на Автомобилния клуб на Запада (ACO), който организира надпреварата, както и целия Световен шампионат за издръжливост (WEC). С промяната на датата на „24-те часа на Льо Ман:, френската класика ще бъде четвърти кръг за сезона в WEC, вместо трети както бе предвидено оригинално. Преди „Сарт“, шампионатът ще посети още и „Портимао“, „Спа“ и „Монца“. Първото от тях ще бъде в Португалия на 4 април и ще бъде с дължина от осем час, след което шампионатът ще проведе две шест-часови гонки в Белгия и Италия съответно на 1 май и 18 юли. След „24-те часа на Льо Ман“, WEC ще се пренесе в Страната на изгряващото слънце за „6-те часа на Фуджи“ на 26 септември, преди Бахрейн да приеме финалния кръг за сезона на 20 ноември, който ще е с дължина отново от осем часа. Пълен календар в WEC за 2021 година: 1. „8 часа на Портимао“, 4 април 2. „6 часа на Спа“, 1 май 3. „6 часа на Монца“, 18 юли 4. „24 часа на Льо Ман“, 21-22 август 5. „6 часа на Фуджи“, 26 септември 6. „8 часа на Бахрейн“, 20 ноември

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 187

