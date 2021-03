Почина последният футболист, преминал от Манчестър Юнайтед в Ливърпул

Но Чиснал не успява да се наложи в Ливърпул и изиграва едва 9 мача с 2 гола, а последният му мач за мърсисайдци е в първия полуфинал за КЕШ през 1966 година срещу Селтик.



След престоя си на "Анфийлд" Чиснал прави трансфер в Саутенд, след което завършва кариерата си в Стокпорт Каунти.

We are saddened by the passing of our former forward, Phil Chisnall.



Phil was a product of our famed youth system and represented the club during Sir Matt Busby's tenure.



Our deepest sympathies are with his loved ones.