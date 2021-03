Моторни спортове Фитипалди отново ще бъде заместник на Грожан 04 март 2021 | 15:42 Прочетена 113 0



Внукът на двукратния световен шампион във Формула 1 Емерсон Фитипалди – Пиетро, отново ще бъде заместник на Ромен Грожан, но този път в американските Индикар серии. Pietro Fittipaldi Returns to Dale Coyne Racing with RWR https://t.co/dDcdE2D6FN — Dale Coyne Racing (@DaleCoyneRacing) March 4, 2021 След като бразилецът зае мястото на французина в тима на Хаас за финалните два старта от сезон 2020 във Формула 1 след ужасяващата катастрофа на Грожан на старта на Гран При на Бахрейн, сега той ще го замества в четирите овални състезания през сезона зад Океана. От тима на Dale Coyne Racing търсеха заместник на Грожан за състезанията на овали, след като французинът реши да не участва в тях, като причината затова му решение бе именно катастрофата в Бахрейн и негово нежелание да подлага на подобен стрес своете семейство. Така от отбора се спряха на Фитипалди, който се състезава за тях през 2018 година, но тогава той участва само в шест от общо 17 състезания, след като счупи своя крак в катастрофа по време на „6-те часа на Спа“ от Световния шампионат за издръжливост (WEC). „Изключително съм щастлив, че ще се състезавам на овалите в болида с номер 51 зад тима на Dale Coyne Racing. Особено съм развълнуван от възможността да участвам в „Индианаполис 500“. Това бе една от детските ми мечти“, заяви Фитипалди. Also happy to be sharing the car with my friend @RGrosjean!! — Pietro Fittipaldi (@PiFitti) March 4, 2021 Неговият сезон в Индикар ще започне с двойния уикенд по високите виражи на суперовала „Тексас“ на 1 и 2 май. След това той ще се включи и в „Индианаполис 500“ на 30 май, преди да направи и последния си предвиден старт на „Гейтуей“ на 21 август. Освен своята програмата в Индикар, през 2021 Фитипалди ще продължи да изпълнява ролята и на резервен състезател за тима на Хаас във Формула 1.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт"

