В Гърция скочиха остро на Олимпиакос: Това не е отбор на ниво Евролига

Олимпиакос допусна седма поредна загуба в 27-ия кръг на Евролигата, отстъпвайки с 66:91 на Баскония. Поражението за българската баскетболна звезда Александър Везенков и неговите съотборници разгневи медиите в Гърция, които не пропуснаха да разкритикуват остро тима след случилото се в Испания снощи.



„ Видяхме един Олимпиакос, какъвто всички го познаваме, и друг - този отбор, който сега има много поражения. И дори не може да се вдъхнови.

Треньори и играчи, които се борят да завършат сезона. Те се провалиха с ужас.

Не може да се прави компромис с баскетбола за десет минути. Защото се случи точно това.

Олимпиакос започна динамично срещата и след това започна да залита. В началото на мача всички бяха на правилните места. „Червено – белите” намериха забавен начин да накажат съперника си.

