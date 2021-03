Германия Втородивизионен тим стигна полуфиналите в Купата на Германия 03 март 2021 | 21:56 - Обновена Прочетена 99 0



For the first time ever, Holstein Kiel are through to the semi-finals #DFBPokal #RWEKSV pic.twitter.com/0Wic454EO0 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2021

Рот-Вайс Есен беше в серия от 27 поредни мача без загуба до миналата седмица, когато отстъпи на Дюселдорф 2, а сега е с две поредни поражения. Втородивизионният Холщайн Кийл се класира за полуфиналите в Купата на Германия за първи път в историята си, след като спечели с 3:0 като гост срещу аматьорския Рот-Вайс Есен. Тимът от Втора Бундеслига имаше известен късмет, тъй като не започна добре и поведе след спорна дузпа.Рот-Вайс Есен излезе без страх и игра отлично в началото, като създаде първите голови възможности. В средата на първото полувреме гостите поведоха. Гроте повали Порат в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Ситуацията бе разгледана с ВАР, но наказателният удар не бе отменен. Александер Мюлинг откри резултата от бялата точка.Две минути по-късно Холщайн удвои аванса си след попадение на Сера. От този момент нататък гостите вече играха спокойно, владееха топката повече и контролираха събитията на терена. Въпреки това тимът от Регионаллига можеше да се върне в мача малко преди почивката, но удар на Кел-Гомес бе блокиран.Четвъртодивизионният отбор не се отчая и продължи да търси гола и през второто полувреме, но защитата на съперника не им остави много възможности. Холщайн имаше повече шансове за контраатаки, но не се възползва от тях. Чак в края гостите стигнаха до ново попадение, дело на Меес.Рот-Вайс Есен беше в серия от 27 поредни мача без загуба до миналата седмица, когато отстъпи на Дюселдорф 2, а сега е с две поредни поражения. 0



