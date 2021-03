Везенков и Олимпиакос се сринаха в Испания

Седма поредна загуба инкасира Олимпиакос, отстъпвайки с 66:91 (21:15, 11:28, 26:25, 8:23) на Баскония като гост в мач от 27-я кръг на Евролигата. С осмото поражение в последните осем кръга (б.а. тъй като изиграха един отложен мач) гръцкият гранд заема 13-а позиция в класирането с баланс 11-16, а Баскония се намира на 10-о място в таблицата с баланс 14-13.

Българският национал в състава на „червено-белите” Александър Везенков отново попадна в стартовата петива на треньора Йоргос Барцокас и за малко повече от 19 минути на паркета се разписа с 5 точки, 9 борби, 2 откраднати топки.

Освен Костас Папаниколау, който ще бъде аут до края на сезона за Олимпиакос, от състава липсваше и опитния Йоргос Принтезис.

