Разследване на руските медии разкри: Химки дължи 3 млн. евро на играчите си

Въпреки, че вчера Химки пое глътка въздух, побеждавайки със 78:77 Реал Кадрид в мач от 27-я кръг на Евролигата, изглежда ситуацията в отбора е изключително тежка. , Финансовият проблем, който мъчи руския тим беше изваден на показ от руските медии с различни публикации, очевидно се задълбочава. Just another night of enjoying the game for @Shved23 pic.twitter.com/4wqOajVtyr — BC Khimki (@Khimkibasket) March 3, 2021 През последните два месеца се говореше за дългове към играчи, които не са получавали заплати за месеците януари и декември, причина, поради която договорите на Йонас Йеребко и Грег Монро бяха прекратени, тъй като двамата бивши играчи от НБА вече не понасяха създалата се ситуация. Случаят с двамата обаче не беше единственият. Както вчера стана ясно, Дайрис Бертанс прекрати договора си с Химки по взаимно съгласие заради неизплатени заплати. Graceful and lethal - Chef boy r-E @ErrickM3 was cooking yesterday!

#ХимкиРеал #KHIRMB pic.twitter.com/H4L9r0Ge2J — BC Khimki (@Khimkibasket) March 3, 2021 Руската информационна агенция R-Sport публикува днес материал, в който говори за голям финансов проблем в клуба, тъй като Химки остави играчите си без заплащане през последното тримесечие, като дълговете достигнаха приблизително 3 милиона евро.



