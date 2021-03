Още един проблем за Почетино, Кийн може да пропусне реванша с Барселона

Нападателят на ПСЖ Мойс Кийн е дал положителна проба за COVID-19 тази сутрин преди отбора да отлети за Бордо, съобщиха от клуба. Това е пореден сериозен проблем пред Маурисио Почетино, след като аут за срещата са още Неймар, Килиан Мбапе, Анхел Ди Мария, Марко Верати, Алесандро Флоренци и Хуан Бернат.

Мойс Кийн ще влезе в карантина, което най-вероятно значи, че атакуващият футболист ще пропусне и реванша от 1/8-финалите в Шампионската лига с Барселона, който е след седмица.

Moise Kean tested positive for COVID-19 this morning.



He stayed in Paris and will not be available for the match in Bordeaux.



He will enter a period of isolation and is subject to the appropriate health protocols. #FCGBPSG