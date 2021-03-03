ЦСКА-София Cska-Sofia

Лудогорец 1:0 ЦСКА-София

последен:
27.02.2021

ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив)

следващ:
06.03.2021

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Бруно Акрапович
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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efbet Лига

Обявиха реферите за ЦСКА-София - Локо Пд и Левски - Ботев Пд

03 март 2021 | 17:43 - Обновена
Прочетена 457
Обявиха реферите за ЦСКА-София - Локо Пд и Левски - Ботев Пд
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Съдийската комисия избра рефера, който ще ръководи срещата от 20-ия кръг на efbet Лига между отборите на ЦСКА-София и Локомотив (Пловдив). Двубоят е поверен на Валентин Железов. Мачът между Берое и Лудогорец е даден на Георги Давидов. Левски - Ботев (Пловдив) ще свири Георги Николов.

Съдийските наряди за 20-ия кръг на efbet Лига:

6 Мар 2021 г. Събота 15:00 ч.
ФК Арда - ПФК Черно море
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен                    
СН:    Стоян Христов Денев     
 
6 Мар 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                    
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
7 Мар 2021 г. Неделя 12:00 ч.
ФК Етър - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Румен Емилов Иванов
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев                    
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
7 Мар 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев                    
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
7 Мар 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев
ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Петър Григоров Григоров                    
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
8 Мар 2021 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев                    
СН:    Георги Спасов Славов     
 
9 Мар 2021 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    
СН:    Николай Георгиев Ангелов   

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Спортни новини		 Прочетена 457

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Цв. Цв
(Гост) 1
отговор
03 март 2021 | 18:47

Аха пак возени в багажник ще свирят на Микре тире полиграф. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Борисов: Продължаваме да работим на пълни обороти

                
              

              

                
                  Ето какво ще обсъжда МС утре
                
                
                  Ето какво ще обсъжда МС утре

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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