Обявиха реферите за ЦСКА-София - Локо Пд и Левски - Ботев Пд

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efbet Лига
Съдийската комисия избра рефера, който ще ръководи срещата от 20-ия кръг на efbet Лига между отборите на ЦСКА-София и Локомотив (Пловдив). Двубоят е поверен на Валентин Железов. Мачът между Берое и Лудогорец е даден на Георги Давидов. Левски - Ботев (Пловдив) ще свири Георги Николов.
Съдийските наряди за 20-ия кръг на efbet Лига:
6 Мар 2021 г. Събота 15:00 ч.
ФК Арда - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Стоян Христов Денев
6 Мар 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Локомотив 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Радан Василев Мирянов
7 Мар 2021 г. Неделя 12:00 ч.
ФК Етър - ФК ЦСКА 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Георги Василев Йорданов
7 Мар 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Атанас Петров Бозев
7 Мар 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев
ГС: Георги Николов Николов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Георги Крумов Виделов
8 Мар 2021 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Георги Спасов Славов
9 Мар 2021 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Николай Георгиев Ангелов
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(Гост) 1
отговор
Аха пак возени в багажник ще свирят на Микре тире полиграф. Рейтинг: 0 0