Ливърпул няма да пусне играчите си в националните отбори

Бразилия и Португалия са сред страните, които правителството на Великобритания е поставило в червения списък и при завръщането си от там хората трябва да са под карантина 10 дни в одобрен хотел. Бразилия и Португалия имат мачове от квалификациите за световното първенство в Катар през 2022 г.



"Мисля, че всички клубове от Висшата лига имат същия проблем. Не можем да се съгласим да пуснем момчетата да отидат, а след това да решаваме ситуацията, когато се върнат и трябва да са под карантина. Това просто не е възможно. Разбирам нуждата на различните федерации, но това е период, в който не можем да направим всеки щастлив и трябва да признаем, че играчите получават заплатите си от клубове. Затова те трябва да се техен приоритет", коментира Клоп.



"We have to admit players are paid by the clubs so it means we have to be first priority... placing our players in 10-day quarantine in a hotel is just not possible" @LFC manager Jurgen Klopp will pull players from international duty if they have to travel to 'Red List' countries pic.twitter.com/xIOjGhCNKt — Carl Markham (@carlmarkham) March 3, 2021

Германецът потвърди, че целта на отбора е да завърши в топ 4 на първенството и да си осигури участие в следващото издание на Шампионската лига. Утре предстои решителна битка за мърсисайдци, които приемат Челси.



"Преди седмица нямахме шансове, сега отново сме в борбата. Предизвикателството и работата е ясна. Трябва да спечелим колкото е възможно повече мачове. Знаем това. Не можем да правим разлика относно това срещу кой се изправяме, но знаем качеството на Челси и техните цели. Другите отбори, нашите съседи, Тотнъм и



Liverpool move within one point of Chelsea.



On Thursday, Klopp and Tuchel meet again pic.twitter.com/oV7ID6E6nn — ESPN FC (@ESPNFC) February 28, 2021

Клоп говори и за новия облик на Челси под ръководството на сънародника му



