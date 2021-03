Тенис Медведев отпадна безславно в Ротердам и няма да застраши Надал 03 март 2021 | 16:36 Прочетена 249 0



Поставените под номер 1 и номер 3 Даниил Медведев и Александър Зверев отпаднаха още в първия кръг на турнира по тенис в зала от сериите ATP 500 в Ротердам с награден фонд 980 хиляди долара.



Медведев наниза 12 аса в мача срещу нито един за Лайович, но направи страшно много грешки, в това число и 8 двойни при изпълнението на сервис.

What a win for @Dutzee!



He take out Medvedev 7-6(4), 6-4 in R1 of Rotterdam. pic.twitter.com/GUe3ejYwGg — ATP Tour (@atptour) March 3, 2021 Медведев, за когото това бе първи мач след загубения от Новак Джокович финал на Откритото първенство на Австралия през миналия месец, отстъпи пред друг сърбин - Душан Лайович, с 6:7(4), 4:6 за час и 36 минути игра.Медведев наниза 12 аса в мача срещу нито един за Лайович, но направи страшно много грешки, в това число и 8 двойни при изпълнението на сервис.

В първия сет Медведев първи направи пробив за 3:2, но още в следващия гейм Лайович го върна. В тайберка сърбинът поведе с 5:1 точки и след смяната на полетата не позволи на съперника си да се доближи. Във втория сет Лайович реализира единствения пробив в деветия гейм, а в десетия затвори мача на нула точки на свой сервис.



В следващия кръг Лайович ще играе с хърватина Борна Чорич.



Подобно безславно отпадане сполетя и германеца Александър Зверев. Поставеният под номер 3 в схемата Зверев загуби с 5:7, 3:6 от Александър Бублик от Казахстан за едва 79 минути игра.

Sascha B beats Sascha Z



Alexander Bublik with the biggest win of his career over no.3 seed Zverev in Rotterdam 7-5 6-3!#abnamrowtt pic.twitter.com/wFynWCJZTb — Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2021 Бублик, 43-ти в ранглистата на АТР, даде само пет точки на съперника си при вкаран първи сервис, което много му помогна да направи обрат и в двата сета. Зверев започна мача с брейк в първия гейм, а такъв имаше и в началото на втория за 2:1, но и в двата случая Бублик правеше обрат в края, печелейки 5 от 6 и 5 последователни гейма съответно.

Следващият съперник на Бублик в турнира ще бъде американецът Томи Пол. Успешен обаче се оказа денят за поставения под номер 6 в схемата Давид Гофен. Белгиецът, който преди дни вдигна титлата в Монпелие, победи с 6:4, 6:0 германеца Ян-Ленард Щруф и във втория кръг ще срещне френския ветеран Жереми Шарди.

