Нов обрат за Робърта: аржентинец преговаря с Левски

ДС Юнайтед не се е отказал от звездата на Левски Найджъл Робърта, каквито информации се появиха вчера. За това информира „The Athletic“.



Изданието твърди, че лично помощник-треньорът на американците - Николас Фрутос, е в България, за да води преговорите с със сините за привличането на нападателя.



Според Пабло Маурер Робърта вече е провел среща с Фрутос и сделката е пред финализиране, макар все още да двата клуба да доуточняват някои неща.



Представителите на ДС Юнайтед изгледаха изявите на Робърта срещу ЦСКА 1948, като се очаква да са на трибуните на „Георги Аспарухов“ и в днешния мач за Купата на България срещу Берое.

Nigel Robertha to #DCU is still potentially in the cards. DC assistant Nicolás Frutos met with Robertha & his representation this weekend in Bulgaria & watched him play.



Ball "largely in DC's court" according to a source familiar with any potential deal. We'll see what happens.