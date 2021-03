Баскетбол Дий Бост над всички, Монако на ¼-финал в Еврокъп (видео) 03 март 2021 | 11:53 - Обновена Прочетена 155 0



Монако с българския национал Дий Бост се изстреля на четвъртфиналите в Еврокъп. Тимът на американския гард надигра с 98:94 Нантер в мач от петия кръг на група Е от Топ 16. Така с четири победи и една загуба, Монако продължава да бъде на върха във временното класиране. Бойст и компания не могат да бъдат изместени от първите две места, даващи право на участие в следващата фаза. Emmenée par un trio Gray-Bost-Knight à 62 points, la #RocaTeam a livré une solide prestation @Nanterre92 pour s'assurer la qualification en 1/4 et la 1ère place du Groupe E du Top 16 pic.twitter.com/556nhfCGZy — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) March 2, 2021 Американецът с български паспорт беше над всички като за 29 минути на паркета се разписа с 22 точки, 1 борба и 5 асистенции. Un match de haut niveau une équipe de @Nanterre92 très combative : la #RocaTeam a ouvert la porte des quarts de finale de l'@EuroCup pic.twitter.com/bHwW6Ijh5Y — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) March 3, 2021 От неговите съотборници Роб Грей реализира 21 точки, Маркъс Найт добави 19, а Матиас Лесор наниза 12 точки. За Нантер Айзея Кординие вкара 23 точки, а Алфа Каба добави 16. На 9 март (вторник) Монако гостува на Уникаха Малага.

