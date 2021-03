Никола Йокич поведе Денвър към успех над Милуоки

Никола Йокич записа 50-ия си трипъл-дабъл в кариерата си с 37 точки, 11 асистенции и 10 борби, за да поведе Денвър Нъгетс към успех над Милуоки Бъкс със 128:97 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Йокич записа деветия си трипъл-дабъл за сезона, като за Нъгетс това е трета поредна победа.

Сърбинът е деветият играч в историята на НБА с 50 плюс трипъл-дабъл-а и се присъедини към Оскар Робъртсън (181), Ръсел Уестбрук (156), Меджик Джонсън (138), Джейсън Кид (107), ЛеБрон Джеймс (97), Уилт Чембърлейн (78), Лари Бърд (59) и Джеймс Хардън (53).

Денвър прекъсна печелившата серия от пет мача на Милуоки, въпреки че Янис Адетокумбо записа 27 точки, 8 борби и 3 асистенции. Джамал Мъри вкара 24 точки за Денвър, докато Крис Мидълтън се отчете с 20 пункта за Милуоки.