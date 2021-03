Зимни спортове Без Георгиев, Рейнджърс записа 8-ми успех от началото на сезон в НХЛ 03 март 2021 | 08:58 - Обновена Прочетена 101 0



Роденият в Русе вратар на Ню Йорк Рейнджърс Александър Георгиев не игра при двубоя срещу Бъфало Сейбърс от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). В него, тимът от „Голямата ябълка“ се наложи с 3:2 като домакин, като по този начин записа своя едва осми успех в 20 мача от началото на сезона. Вместо Георгиев, между греди за Рейнджърс застана руснакът Игор Шестьоркин, който отрази 22 шайби и бе перфектен при играта с човек по-малко. COUNT IT pic.twitter.com/dcGTPFmhPe — New York Rangers (@NYRangers) March 3, 2021 Самият двубой започна ударно, след като още в първите 2:36 минути игра паднаха цели три попадения. Първото от тях бе в полза на домакините в 28-та секунда на срещата дело на Павел Пукхниевич, преди 27 по-късно, Сам Райнхарт да изравни. Третото попадение бе дело на избор №1 в Драфта на НХЛ за 2020 година Алексис Лафрение, за когото това бе гол номер три от началото на сезона. До края на частта двата отбора игра равностойно, като и двамата вратари не допуснаха нови попадения. Make it a 3-game point streak for Laff. pic.twitter.com/HsRr2k6w6X — New York Rangers (@NYRangers) March 3, 2021 Във вторите 20 минути игра паднаха и последните две попадения в срещата. Първото от тях бе и победното за домакините, като негов автор бе Кри Крайдър, който се разписа 28 секунди преди средата на редовното време. Крайните резултати пък бе оформен от Тобиас Рийдер, чието попадение падна 3:39 преди края на втория период. We got our first "IG-OR " chant since last March.



We missed you guys. pic.twitter.com/NX6eoOoeLl — New York Rangers (@NYRangers) March 3, 2021 С успеха си, Рейнджърс запази шестото си място в класирането в Източната дивизия на НХЛ, като тимът има общо 19 точки. Бъфало от своя страна е на последното осмо място в дивизията с 15 точки. В следващите си двубой Рейнджърс гостува на Ню Джърси утре вечер, а по същото време Бъфало ще посети другият тим от Ню Йорк, този на Айлендърс.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт"

